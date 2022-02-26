Нова провокація. Окупанти дзвонять рідним військових ЗСУ – що розповідають

Окупанти телефонують із номерів українських військових їхнім близьким та рідним з недостовірною інформацією про їхній стан та місцезнаходження.
Про це пише пресслужба МВС.
У МВС попросили проінформувати близьких та рідних про дії у таких ситуаціях.
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"Інформація перевіряється на достовірність", – йдеться у повідомленні.
Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то ставте питання, відповідь на яке знаєте тільки ви двоє, наприклад:
- назва дитячого садка, в який ходив;
- номер школи у якій навчався;
- день народження матері.
Чати у соцмережах Київської області заполонили російські агенти
Форуми та групи у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили однакові повідомлення. Автори повідомлень активно розпитують про те, як дістатися Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. Це ворожі агенти.
Як повідомляють у пабліках, всі автори приєдналися до гуртів лише з 25 лютого і пишуть здебільшого російською.
Що робити, якщо ви побачили такі питання і переконалися, що автор є новим учасником форуму:
- Подавайте скаргу адміну групи;
- Величезними літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.