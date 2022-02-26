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СЬОГОДНІ Новини України

Нова провокація. Окупанти дзвонять рідним військових ЗСУ – що розповідають

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 12:17
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Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то ставте запитання, на яке знаєте відповідь тільки ви і ваш військовий
Російські найманці вдаються до нових провокацій
Російські найманці вдаються до нових провокацій / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти телефонують із номерів українських військових їхнім близьким та рідним з недостовірною інформацією про їхній стан та місцезнаходження.

Про це пише пресслужба МВС.

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У МВС попросили проінформувати близьких та рідних про дії у таких ситуаціях.

"Інформація перевіряється на достовірність", – йдеться у повідомленні.

Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то ставте питання, відповідь на яке знаєте тільки ви двоє, наприклад:

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  • назва дитячого садка, в який ходив;
  • номер школи у якій навчався;
  • день народження матері.

Чати у соцмережах Київської області заполонили російські агенти

Форуми та групи у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили однакові повідомлення. Автори повідомлень активно розпитують про те, як дістатися Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. Це ворожі агенти.

Як повідомляють у пабліках, всі автори приєдналися до гуртів лише з 25 лютого і пишуть здебільшого російською.

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Що робити, якщо ви побачили такі питання і переконалися, що автор є новим учасником форуму:

  • Подавайте скаргу адміну групи;
  • Величезними літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.

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