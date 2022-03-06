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Польща готова дати Україні свої винищувачі, але натомість хоче від США F-16. Що відповіли у Держдепі

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6 березня, 18:24
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Україна чекає на поповнення повітряного флоту

Питання надання України партії винищувачів зараз є одним із головних, яке намагається вирішити США. Раніше влада Польщі заявила, що вона готова передати Україні свої МІГи якщо їх стратегічний повітряний парк поповниться винищувачами F-16.

Про це повідомляє CNN.

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Заява США

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США шукають способів швидко поповнити запаси польських винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки. Про це Блінкен сказав на прес-конференції у Молдові.

"Ми активно розглядаємо зараз питання літаків, які Польща може надати Україні та дивимося, як ми можемо компенсувати, якщо Польща вирішить поставити ці літаки", – сказав Блінкен.

Держсекретар відмовився називати будь-які терміни досягнення домовленостей, але запевнив, що ми розглядаємо це дуже активно. Раніше представник Білого дому підтвердив, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

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Реакція України

Перед цією заявою Ентоні Блінкена з ним переговорив глави МЗС Дмитро Кулеба.

"Я обговорював це питання (надання Україні винищувачів. – ред.) з Блінкеном та міністром закордонних справ Польщі. Непростий процес з погляду багатьох його складових, але він рухається вперед, і ми максимально його штовхаємо", – сказав голова української дипломатії Укрінформ.

Він зазначив, що через зрозумілі причини він не може розголошувати номенклатуру необхідної Україні для захисту повітряного простору військової техніки.

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Домовленості

  • Росія готує обстріл власних міст біля кордону з Україною, щоб звинуватити в цьому офіційний Київ та оголосити загальну мобілізацію. Про це повідомляє у Facebook Центр протидії дезінформації при Раду національної безпеки та оборони.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план, але українській обороні вдалося їх утримати.

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