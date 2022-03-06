Польща може надати Україні винищувачі за умови, якщо дозволять США

США та Польща працюють над можливістю надання Польщею винищувачів Україні. Щодо цього питання консультуються з іншими союзниками.
Про це повідомляє CNN.
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У ході переговорів з Польщею Сполучені Штати Америки визначають, які "можливості ми могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки в Україну", зазначив представник Білого дому.
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За його словами, відправка винищувачів в Україну є "суверенним рішенням, яке повинна прийняти будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, в тому числі те, як літак буде перекинутий з Польщі в Україну.
Польща готова відправити винищувачі Україні, однак чекає дозволу США, розповіли депутати, які брали участь у розмові із Зеленським.
Польща може надати нашій країні винищувачі МіГ-29 і штурмовики Су-25, отримавши натомість від США винищувачі F-16.
Україна закликала посилити санкції проти РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки із РФ.
"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.
За його словами, зараз необхідно відключити "Сбєрбанк" від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.