Польща може надати Україні винищувачі за умови, якщо дозволять США

Україна може отримати винищувачі МіГ-29 і штурмовики Су-25

Україна отримає винищувачі, якщо США дадуть Польщі на це дозвіл/Фото: колаж: "Сьогодні"

США та Польща працюють над можливістю надання Польщею винищувачів Україні. Щодо цього питання консультуються з іншими союзниками.

Про це повідомляє CNN.

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У ході переговорів з Польщею Сполучені Штати Америки визначають, які "можливості ми могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки в Україну", зазначив представник Білого дому.

За його словами, відправка винищувачів в Україну є "суверенним рішенням, яке повинна прийняти будь-яка країна", і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, в тому числі те, як літак буде перекинутий з Польщі в Україну.

Польща готова відправити винищувачі Україні, однак чекає дозволу США, розповіли депутати, які брали участь у розмові із Зеленським.

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Польща може надати нашій країні винищувачі МіГ-29 і штурмовики Су-25, отримавши натомість від США винищувачі F-16.

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