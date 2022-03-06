Окупанти хочуть захопити дамбу Канівської ГЕС і готуються до наступу. Яка ситуація на фронті

Військові РФ розпочали перегрупування, щоб відновити наступ на українські міста – окупанти зазнають великих втрат

Українські військові відбивають атаки окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують наступальну операцію проти України: основні зусилля вони направили на оточення Києва, Харкова, Миколаєва, вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей та створення сухопутного коридору з Донбасу до Криму. Більше того, військові РФ хочуть захопити ще один важливий об'єкт – дамбу Канівської ГЕС.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У напрямку Козельця зафіксовано переміщення 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема ТГС-1 "Буратіно". Також триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Підрозділи прямують у бік села Перемога та намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль.

зафіксовано переміщення 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема ТГС-1 "Буратіно". Також триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Підрозділи прямують у бік села Перемога та намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль. На Слобожанському напрямі війська РФ зазнали великих втрат і тепер розпочали перегрупування, щоб відновити наступ у напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.

війська РФ зазнали великих втрат і тепер розпочали перегрупування, щоб відновити наступ у напрямках на Лубни, Полтаву та Харків. Окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об'єкт – дамбу Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник намагається продовжити наступ у бік Дніпра та Запоріжжя.

противник намагається продовжити наступ у бік Дніпра та Запоріжжя. Ворог продовжує блокувати місто Маріуполь та обстрілювати з артилерії об'єкти цивільної інфраструктури.

та обстрілювати з артилерії об'єкти цивільної інфраструктури. На Миколаївському напрямку окупанти весь день вели наступальні дії у бік Миколаєва, але зазнали значних втрат і не досягли мети.

окупанти весь день вели наступальні дії у бік Миколаєва, але зазнали значних втрат і не досягли мети. У Запорізькому напрямку противник силами до 3 БТГр та авіації веде наступ на Запоріжжя, у напрямку Нової Одеси та Миколаєва.

противник силами до 3 БТГр та авіації веде наступ на Запоріжжя, у напрямку Нової Одеси та Миколаєва. У районі Південного Бугу та Бессарабії підрозділи військ РФ у зоні Придністров'я перебувають у підвищеному ступені бойової готовності. Проте психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військових не хочуть воювати проти України.

Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але не тут було!

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.