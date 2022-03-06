Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Окупанти хочуть захопити дамбу Канівської ГЕС і готуються до наступу. Яка ситуація на фронті

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 березня, 04:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Військові РФ розпочали перегрупування, щоб відновити наступ на українські міста – окупанти зазнають великих втрат
Українські військові відбивають атаки окупантів
Українські військові відбивають атаки окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують наступальну операцію проти України: основні зусилля вони направили на оточення Києва, Харкова, Миколаєва, вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей та створення сухопутного коридору з Донбасу до Криму. Більше того, військові РФ хочуть захопити ще один важливий об'єкт – дамбу Канівської ГЕС.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама
  • У напрямку Козельця зафіксовано переміщення 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема ТГС-1 "Буратіно". Також триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку. Підрозділи прямують у бік села Перемога та намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль.
  • На Слобожанському напрямі війська РФ зазнали великих втрат і тепер розпочали перегрупування, щоб відновити наступ у напрямках на Лубни, Полтаву та Харків.
  • Окупант має намір захопити ще один важливий інфраструктурний об'єкт – дамбу Канівської ГЕС.
  • На Донецькому напрямку противник намагається продовжити наступ у бік Дніпра та Запоріжжя.
  • Ворог продовжує блокувати місто Маріуполь та обстрілювати з артилерії об'єкти цивільної інфраструктури.
  • На Миколаївському напрямку окупанти весь день вели наступальні дії у бік Миколаєва, але зазнали значних втрат і не досягли мети.
  • У Запорізькому напрямку противник силами до 3 БТГр та авіації веде наступ на Запоріжжя, у напрямку Нової Одеси та Миколаєва.
  • У районі Південного Бугу та Бессарабії підрозділи військ РФ у зоні Придністров'я перебувають у підвищеному ступені бойової готовності. Проте психологічний стан особового складу на низькому рівні. Більшість військових не хочуть воювати проти України.

Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але не тут було!

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Чи легко зруйнувати українську АЕС під час війни – думка експерта Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти