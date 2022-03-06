Оккупанты хотят захватить дамбу Каневской ГЭС и готовятся к наступлению. Какая ситуация на фронте

Военные РФ начали перегруппировку, чтобы возобновить наступление на украинские города – оккупанты несут большие потери

Украинские военные отбивают атаки оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины: основные усилия они направили на окружение Киева, Харькова, Николаева, выход на админграницы Луганской и Донецкой областей и создание сухопутного коридора из Донбасса в Крым. Более того, военные РФ хотят захватить еще один важный объект – дамбу Каневской ГЭС.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В направлении Козельца зафиксировано перемещение 100 единиц вооружения и военной техники, в частности ТОС-1 "Буратино". Также идет перегруппировка войск врага на Броварском направлении. Подразделения направляются в сторону села Перемога и пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь.

зафиксировано перемещение 100 единиц вооружения и военной техники, в частности ТОС-1 "Буратино". Также идет перегруппировка войск врага на Броварском направлении. Подразделения направляются в сторону села Перемога и пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь. На Слобожанском направлении войска РФ понесли большие потери и теперь начали перегруппировку, чтобы возобновить наступление в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

войска РФ понесли большие потери и теперь начали перегруппировку, чтобы возобновить наступление в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков. Оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник пытается продолжить наступление в сторону Днепра и Запорожья.

противник пытается продолжить наступление в сторону Днепра и Запорожья. Враг продолжает блокировать город Мариуполь и обстреливать из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры.

и обстреливать из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры. На Николаевском направлении оккупанты весь день вели наступательные действия в сторону Николаева, но понесли значительные потери и не достигли цели.

оккупанты весь день вели наступательные действия в сторону Николаева, но понесли значительные потери и не достигли цели. В Запорожском направлении противник силами до 3 БТГр и авиации ведет наступление на Запорожье, в направлении Новой Одессы и Николаева.

противник силами до 3 БТГр и авиации ведет наступление на Запорожье, в направлении Новой Одессы и Николаева. В районе Южного Буга и Бессарабии подразделения войск РФ в зоне Приднестровья находятся в повышенной степени боевой готовности. Однако психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военных не хотят воевать против Украины.

Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но не тут то было!

Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.