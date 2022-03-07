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Россия готовит новую волну атак на города: Резников назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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7 марта, 09:40
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Оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства, чтобы еще раз атаковать украинские областные центры
Алексей Резников назвал города, где Россия готовит вторую волну атак.
Алексей Резников назвал города, где Россия готовит вторую волну атак. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников 7 марта в Facebook.

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По его словам, в первую очередь враг будет атаковать такие города:

  • Киев,
  • Харьков,
  • Чернигов,
  • Николаев.

В то же время министр убежден, что Украина вернет все временно захваченные города и села.

"Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что оккупантам лучше убраться, пока не поздно", – подчеркнул он.

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Мариуполь хотят уничтожить

По словам главы Минобороны, "русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры.

"Это непросто. Ведь российские террористы не держат слово. Нет жалости даже к детям и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", – сказал Резников.

Оборона Украины крепнет

По данным министра, более 140 тысяч украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны.

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Кроме того, уже более 20 тысяч обращений от иностранцев, готовых приехать в Украину и защищать мир от российских нацистов на украинском фронте.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс", – подчеркнул Резников.

Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тысяч шлемов и бронежилетов.

"Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно бить врага", – подчеркнул Резников.

Кроме того, Украина работает над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров.

"Но уверенности в неотвратимости нашей победы придают не произнесенные обещания, а украинские Воздушные Силы. И отдельные менеджеры "Укрпочты", сбивающие самолеты с российскими военными преступниками", – добавил министр обороны.

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