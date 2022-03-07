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Росія готує нову хвилю атак на міста: Рєзніков назвав головні цілі і які сюрпризи чекають на ворога

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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7 березня, 09:40
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Окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби, щоб ще раз атакувати українські обласні центри
Олексій Резніков назвав міста, в яких Росія готує другу хвилю атак.
Олексій Резніков назвав міста, в яких Росія готує другу хвилю атак. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков 7 березня в Facebook.

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За його словами, в першу чергу ворог атакуватиме такі міста:

  • Київ,
  • Харків,
  • Чернігів,
  • Миколаїв.

Водночас міністр переконаний, що Україна поверне всі тимчасово захоплені міста та села.

"Херсон, Каховка, Мелітополь, Бердянськ та Генічеськ показали, що окупантам краще забратися, поки не пізно", – наголосив він.

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Маріуполь хочуть знищити

За словами очільника Міноборони, "русскій мір" намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори.

"Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали так не поводяться", – сказав Резніков.

Оборона України міцніє

За даними міністра, понад 140 тисяч українців, переважно – чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони.

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Крім того, вже понад 20 тисяч звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті.

"Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес", – наголосив Резніков.

Крім іншого, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тисяч шоломів та бронежилетів.

"Ми "перехоплюємо" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога", – наголосив Резніков.

Крім того, Україна працює над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів.

"Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні Сили. Та окремі менеджери "Укрпошти", які збивають літаки з російськими військовими злочинцями", – додав міністр оборони.

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