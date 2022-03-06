Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Резніков: Україна переходить у контратаки, ворог кидає техніку та тікає

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 березня, 11:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр заявив, що ворог згине від своєї ж зброї
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує давати відсіч російським окупантам. Збройні сили України, тероборона, добровольці, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну.

Про це написав у своїй сторінці в Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

Реклама

Ситуація в Україні

Серед іншого, міністр заявив, що ситуація на позиціях контрольована.

"Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш герой не буде забутим. Як і не буде забутий кожен вбивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця безцінне! На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючи наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї", – написав він.

За його словами, Кремль поки не хоче прийняти та визнати свого фіаско, але цей час вже близько:

Реклама

"Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Все більше випадків небажання воювати".

Олексій Резніков зауважив, що ворог продовжує нести суттєві втрати:

"Знищено понад 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога".

Водночас у Києві та Харкові російські окупанти були зупинені, Миколаєві – відкинуті:

"Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою".

Міністр заявив, що Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу:

Реклама

"Українські діти та жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, поки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Поки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії". І весь світ має перестати! Ми боремося з усіх сил. Перемога близько! Перемога, як і правда, за нами! Слава Україні!".

Нагадаємо, з початку розв'язаної Росією війни на українській землі загинуло вже понад 11 тисяч окупантів, а також знищено величезну кількість техніки.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Чи легко зруйнувати українську АЕС під час війни – думка експерта Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти