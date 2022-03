Зеленский отказался выполнить три требования Кремля – Грозев о переговорах Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на три требования, которые выдвинула Россия для прекращения боевых действий.

Об этом сообщил в Twitter журналист Христо Грозев со ссылкой на свои источники.

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no.