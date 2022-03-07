Зеленский отказался выполнить три требования Кремля – Грозев о переговорах Украины и РФ

Журналист поделился инсайдом

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на три требования, которые выдвинула Россия для прекращения боевых действий.

Об этом сообщил в Twitter журналист Христо Грозев со ссылкой на свои источники.

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"Два человека, близких к российско-украинским переговорам (включая переговоры по неофициальным каналам), сказали мне, что Россия предлагала: (1) Зеленский формально остается президентом, но Россия назначает Бойко (нардепа от ОПЗЖ. – Ред.) премьер-министром, (2) Украина признает "ЛДНР" и Крым, (3) никакого НАТО. Зе сказал им категорически нет", – написал Грозев.

Two persons close to the Russia-Ukraine negotiations (including back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO. Ze told them emphatically no. — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

Украина и РФ проведут новый раунд переговоров

Украинская и российская делегации 7 марта проведут очередной раунд переговоров относительно прекращения развязанной РФ войны. Встреча пройдет в белорусском Бресте.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 3 марта. По итогам представитель украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что стороны договорились о гуманитарных коридорах в городах, которые больше всего пострадали от обстрелов. Однако в результате Россия сорвала договоренности и начала стрелять по мирным жителям.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Москва спешит с переговорами, ей стал дорог ее имидж в мире.