Зеленський відмовився виконати три вимоги Кремля – Грозєв про переговори України та РФ

Журналіст поділився інсайдом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський відповів відмовою на три вимоги, які висунула Росія для припинення бойових дій.

Про це повідомив у Twitter журналіст Христо Грозєв, посилаючись на свої джерела.

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"Дві людини, близькі до російсько-українських переговорів (включно з переговорами неофіційними каналами), сказали мені, що Росія пропонувала: (1) Зеленський формально залишається президентом, але Росія призначає Бойка (нардепа від ОПЗЖ. – Ред.) прем'єр-міністром, (2) Україна визнає "ЛДНР" і Крим, (3) жодного НАТО. Зе сказав їм категорично ні", – написав Грозєв.

Дві особи з'являються у Росії-Україні невідомості (включаючи back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO . Ze told them emphatically no. - Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів

Українська та російська делегації 7 березня проведуть черговий раунд переговорів щодо припинення розв'язаної війни РФ. Зустріч пройде у білоруському Бресті.

Попередній раунд переговорів відбувся 3 березня. За підсумками представник української делегації Михайло Подоляк повідомив, що сторони домовилися про гуманітарні коридори в містах, які найбільше постраждали від обстрілів. Проте в результаті Росія зірвала домовленості й почала стріляти по мирних жителях.

Член української делегації Давид Арахамія розповідав, що Москва поспішає з переговорами, бо їй став дорогим її імідж у світі.