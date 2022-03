Зеленський відмовився виконати три вимоги Кремля – Грозєв про переговори України та РФ

Президент України Володимир Зеленський відповів відмовою на три вимоги, які висунула Росія для припинення бойових дій.

Про це повідомив у Twitter журналіст Христо Грозєв, посилаючись на свої джерела.

Дві особи з'являються у Росії-Україні невідомості (включаючи back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO . Ze told them emphatically no.