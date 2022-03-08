"Байрактар" у дії: відео знищення техніки окупантів

Мінус ще один "Бук"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові за допомогою ударного безпілотника "Байрактар" знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі УНІАН.

Реклама

"Красень "Байрактар" у дії. Мінус ще один "Бук" у російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Озвучено останні втрати окупантів

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:

особового складу – понад 11 тис. осіб;

танків – 290;

бойових броньованих машин – 999;

артилерійських систем -117;

РСЗВ – 50;

засобів ППО – 23;

літаків – 46;

вертольотів – 68;

автомобільної техніки – 454;

кораблів/катерів – 3;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.