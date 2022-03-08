"Байрактар" у дії: відео знищення техніки окупантів

Українські військові за допомогою ударного безпілотника "Байрактар" знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів.
Відповідне відео опубліковано у Telegram-каналі УНІАН.
"Красень "Байрактар" у дії. Мінус ще один "Бук" у російських окупантів", – йдеться у повідомленні.
Озвучено останні втрати окупантів
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:
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- особового складу – понад 11 тис. осіб;
- танків – 290;
- бойових броньованих машин – 999;
- артилерійських систем -117;
- РСЗВ – 50;
- засобів ППО – 23;
- літаків – 46;
- вертольотів – 68;
- автомобільної техніки – 454;
- кораблів/катерів – 3;
- цистерн із ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.