Еще один фейк от РФ! В СБУ рассказали о списках ДРГ

В СБУ предупредили о фейке / Фото: Коллаж: Сегодня

В мессенджерах "разгоняют" списки с персональными данными и фото якобы членов ДРГ, которые работают против Украины. Однако эти перечни формируют сами оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ добавили, что оккупанты используют для таких списков данные украинских правоохранителей, таким образом выдавая их за диверсантов.

Это тактика российских захватчиков, цель которой – создать хаос и дезориентировать защитников Украины, настроить их друг против друга.

Служба безопасности призывает не распространять такие фейки и не помогать врагам.

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"Вдобавок в дополнение к собственной контрразведывательной информации СБУ получает от вас сообщение об участниках ДРГ через официальный чат-бот в Telegram – stop_russian_war_bot. Таким образом, правоохранители и силовики владеют достоверными данными о вражеских ДРГ. И они точно не будут "гулять" в свободном доступе в виде списков. Мы делаем все возможное, чтобы на украинской земле не осталось ни одного оккупанта и диверсанта" , – написали в СБУ.

Вместо распространения фейковых списков сообщайте о реальных диверсантах на официальный чат-бот, в тероборону ВСУ или в полицию.

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.

В Харькове от обстрела русских захватчиков пострадал собор, выстоявший во время Второй мировой войны.

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Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.

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