Еще один рекорд Украины! В Киеве авторами картины стали 1000 человек – фото и видео

В Киеве установили новый рекорд Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве создали первую и единственную в мире картину, авторами которой стали сразу 1000 украинцев. Она уже попала в Книгу рекордов Украины.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Полотно разрисовывали на протяжении 9-10 октября на площади Незалежности в столице. Свой след оставили люди разного возраста и профессий из многих городов Украины.
Картина официально вошла в Книгу рекордов Украины и ожидает включения в Книгу Рекордов Гиннесса.
Какие еще есть интересные рекорды Украины?
- Самая маленькая Конституция. Экземпляр насчитывает 160 страниц, а чтобы прочитать написанное, нужно брать лупу.
- Самый массовый поцелуй. Романтический рекорд поставили почти 4 тысячи пар в 2013 году в Донецком парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова.
- Самый массовый танец в свадебных платьях – сразу 826 красавиц, одетых в свадебные платья.
- Самая большая коллекция метеоритов. Александр Ковалев из Днепропетровска за 15 лет собрал 45 метеоритов из разных уголков планеты.
- Самая тяжелая домашняя колбаса. Рекорд поставили в 2014 году в Черкассах. Вес колбасы составил почти 200 кг, а длина – 365 метров.