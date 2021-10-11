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Еще один рекорд Украины! В Киеве авторами картины стали 1000 человек – фото и видео

Татьяна Очеретяная
11 октября, 21:38
В Украине над одной картиной трудились сразу 1000 художников – скоро она попадет в Книгу Рекордов Гиннесса

В Киеве установили новый рекорд Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве создали первую и единственную в мире картину, авторами которой стали сразу 1000 украинцев. Она уже попала в Книгу рекордов Украины.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Полотно разрисовывали на протяжении 9-10 октября на площади Незалежности в столице. Свой след оставили люди разного возраста и профессий из многих городов Украины.

Картину "Украина" нарисовали 1000 человек

Картина официально вошла в Книгу рекордов Украины и ожидает включения в Книгу Рекордов Гиннесса.

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Каждый оставил свой след на полотне
Как выглядит готовая картина

Какие еще есть интересные рекорды Украины?

  • Самая маленькая Конституция. Экземпляр насчитывает 160 страниц, а чтобы прочитать написанное, нужно брать лупу.
  • Самый массовый поцелуй. Романтический рекорд поставили почти 4 тысячи пар в 2013 году в Донецком парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова.
  • Самый массовый танец в свадебных платьях – сразу 826 красавиц, одетых в свадебные платья.
  • Самая большая коллекция метеоритов. Александр Ковалев из Днепропетровска за 15 лет собрал 45 метеоритов из разных уголков планеты.
  • Самая тяжелая домашняя колбаса. Рекорд поставили в 2014 году в Черкассах. Вес колбасы составил почти 200 кг, а длина – 365 метров.

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