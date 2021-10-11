Ще один рекорд України! У Києві авторами картини стали 1000 людей – фото і відео

У Києві встановили новий рекорд України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві створили першу і єдину в світі картину, авторами якої стали відразу 1000 українців. Вона вже потрапила в Книгу рекордів України.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Полотно розмальовували протягом 9-10 жовтня на площі Незалежності в столиці. Свій слід залишили люди різного віку і професій з багатьох міст України.

Картину "Україна" намалювали 1000 людей

Картина офіційно увійшла до Книги рекордів України і очікує включення в Книгу Рекордів Гіннеса.

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Кожен залишив свій слід на полотні

Як виглядає готова картина

Які ще є цікаві рекорди України?