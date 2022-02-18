Еще одна страна передала Украине оружие, которого боится Россия (фото)

Эстония передала для украинцы оружие / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украину прибыла новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые передала Эстония. Об этом сообщает в Twitter посольство страны.
В ведомстве отметили, что Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь Украине.
"Эстонские ПТРК Javelin только что прибыли в Украину. Посол Каймо Кууск и атташе по вопросам обороны передали Министерству обороны противотанковые ракеты", – говорится в сообщении посольства.
Кто помогает Украине оружием
- 13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
- 11 февраля стало известно, что из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. В аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Кроме того, по результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.
Германия против поставок оружия Украине
6 февраля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что никаких поставок вооружения в Украину из Германии не будет. Ламбрехт объяснила это тем, что помощь Украине может "спровоцировать обострение".
Заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (СДП) Александер Ламбсдорфф заявил, что Германия дважды предоставляла военную помощь другим странам – в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. В обоих случаях это была "не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла об уже происходившем геноциде".
Немецкий политик выразил уверенность, что "с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками". В то же время правительство Германии четко заявило, что в случае военной агрессии все варианты по-прежнему возможны.
Накануне посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.
Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что в Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок.