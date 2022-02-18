Ще одна країна передала Україні зброю, яку боїться Росія (фото)

Естонія передала для українців зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну прибула нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin, які передала Естонія. Про це повідомляє в Twitter посольство країни.

У відомстві зазначили, що Естонія продовжує надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу Україні.

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"Естонські ПТРК Javelin щойно прибули в Україну. Посол Каймо Кууск та аташе з питань оборони передали Міністерству оборони протитанкові ракети", – йдеться у повідомленні посольства.

Хто допомагає Україні зброєю

Німеччина проти постачання зброї Україні

6 лютого Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила, що жодних поставок озброєння в Україну з Німеччини не буде . Ламбрехт пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".

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Заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (СДП) Александер Ламбсдорфф заявив, що Німеччина двічі надавала військову допомогу іншим країнам – у разі іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була "не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, що вже відбувався".

Німецький політик висловив упевненість, що "з російською стороною говорити можливо, хоч і складно, що ми робимо разом із нашими союзниками". У той же час уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі.

Напередодні посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння.

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Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні , але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок .