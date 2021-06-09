Еще жарче и мокрее: прогноз погоды на 9 июня (карта)

Грозы пока, судя по всему, не намерены отпускать украинцев, при этом становится все жарче

Температура в Украине все более летняя, а вот грозы никак не уходят – в среду, 9 июня, станет еще жарче, а все области по-прежнему будет заливать дождями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве сегодня температура достигнет 25 градусов, но гроз и ливней киевлянам не избежать. Как и остальным северным и центральным областям.

По прежнему мокро и жарко будет и на западе – до 26 градусов, грозы и северно-западный ветер 5-10 м/c.

В восточных областях не намного прохладней – 22-24 градуса и те же дожди и грозы. Аналогично и в южном регионе: в Николаевской, Одесской, Херсонской областях и Крыму – 23-25 градусов, дожди и грозы.

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Напомним, дождевой циклон будет заливать всю Украину до конца недели, синоптики обещают грозы, град и шквальный ветер. Если кто-то ждет жару и пляжную погоду – ее в ближайшее время не будет. Дожди и порывистый ветер обойдут только Волынь, Ровенскую область, отдельные районы Крыма, Николаевской и Одесской областей.

Мы также сообщали, что Одессу непогода накрыла еще в воскресенье – там прошел дождь с градом и затопило некоторые участки дороги.