Если НАТО не может закрыть небо над Украиной, мы сами закроем его, дайте нам оружие – Данилов

Алексей Данилов призвал НАТО предоставить Украине оружие для обороны неба / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.

Об этом Данилов написал в своем Facebook.

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По его словам, Запад очнулся 24 февраля, когда оказался на грани потери всего того, что составляет его сущность: ценностей, морали и принципов.

"Мир сплотился вокруг Украины и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов", – сказал Данилов.

Как мир может помочь защитить украинское небо

Секретарь СНБО поблагодарил международных партнеров за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку.

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"Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО", – сказал Данилов.

Он добавил, что от этого решения зависит, будет ли Россия дальше убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей.

"Невинно убитые, как ангелы своими крыльями, закроют наше небо? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир? Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", – призвал Данилов.

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