Если не от пули, то от радиации. Россияне получают значительное облучение в зоне ЧАЭС

В зоне ЧАЭС – огромное количество радиоактивных веществ / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты захватили ЧАЭС, но они не владеют правилами личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории. Это может привести к "самоубийству".
Об этом сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности, передает Энергоатом.
"Захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения", – говорится в сообщении.
Находясь в зоне отчуждения и не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, оккупанты испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний.
"Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", – добавили в "Энергоатоме".
Войска РФ захватили Чернобыльскую станцию
Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутными войсками ВСУ Елена Шевцова в Facebook.
"Это угрожает безопасности не только Украины, но и Европы", – написала она.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой потерян.
"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверное, они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, самые опасные объекты", – сказал он.