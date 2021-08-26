Пенсий не будет. Если нет накоплений в НПФ, заявил глава Минфина

Нынешним работоспособным украинцам не стоит рассчитывать на пенсию от государства, считает министр финансов. / Фото: Сегодня

Министр финансов Сергей Марченко заяви, что рассчитывать на пенсию ныне работающим украинцам, которые не имеют накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), не стоит.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Должна быть этапность, мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому в начале привлекать государственную накопительную институт: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений – это могут быть ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа, – ред.). Многие скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит", – сказал глава Минфина.

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Количество пенсионеров растет

По его словам, темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно сокращаться, зато количество пенсионеров будет расти.

"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта – или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", – сказал министр.

По его словам, обсуждается вариант, когда инвестироваться 1% по ЕСВ и 1% из другого источника. Продолжаются дискуссии, это может быть НДФЛ или прямая бюджетная программа, к чему в нынешнем правительстве более склонны.

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"Минфин предлагает: давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем," Вклад государства в накопительную пенсионную систему ". Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить – если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим. Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет", – сказал Марченко.

По словам министра, других вариантов обеспечить нынешнем активному населению пенсию нет.

"Тем более в нынешних условиях – в условиях дефицита Пенсионного фонда, существование профессиональных пенсий, которые являются несправедливыми, но такое решение было принято государством. Я имею в виду пенсии специальных категорий граждан. Чтобы это перевернуть, нужен толчок. Да, есть много скепсиса, в том числе о рисках планирования в горизонте 10-15 лет. Ну тогда можно ничего не делать – держать средства на депозитах, где они будут обесценены, или под матрасом, где они еще быстрее обесценятся. можно вкладывать в недвижимость, но тоже может быть падение рынка недвижимости. Варианты "давайте не будем ничего делать" не работают. Минфин готов найти средства, чтобы компенсировать запуск накопительного уровня пенсионной системы. Мы понимаем, что это в любых вариантах потребует фискальной нагрузки на бюджет ", – подытожил он.

Получение пенсий с 1 сентября

С 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат:

по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту");

через учреждения банков.

Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии. Кроме того, изменить способ получения можно в любой момент – для этого потребуется подать заявление.

Напомним, более масштабное повышение пенсий запланиновано на 1 декабря. В этот день состоится:

рост минимальной пенсии в связи с повышением минимальной зарплаты (до 6500 гривен); минимальная пенсия будет составлять 2500 гривен;

рост минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожиточного минимума; по той же причине вырастут доплаты за сверхнормативный стаж.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пенсии украинцев можно повысить в два раза: