Есть угроза? В Одессе проверяют информацию о массовом минировании

В Одессе проверяют информацию о массовом минировании. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе днем 19 октября сообщили о минировании нескольких объектов. На место выехали правоохранители и профильные службы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции и Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa".

Реклама

Что "заминировали"?

Поступила информация о минировании:

Центра оказания административных услуг на улице Косовской в Одессе,

объекта инфраструктуры в Одессе,

объекта инфраструктуры в Южном.

Известно, что из Центра оказания админуслуг вывели всех посетителей и работников. Там проверяют помещения на наличие взрывоопасных предметов. Работают кинологи, взрывотехники и подразделения полиции.

Также правоохранители выехали на инфраструктурные объекты. Полиция получила информацию об угрозе взрыва.

Реклама

Наказание за ложное сообщение о минировании

В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.

Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы писали:

1 октября, в Киеве проводили эвакуацию в инженерной гимназии, которая находится по адресу Княжий Затон, 12А. Работники учебного заведения вывели на улицу 1500 учеников.

В Киеве заминировали помещение Апелляционного суда. Оттуда эвакуировали сотрудников и посетителей.