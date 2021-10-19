Є загроза? В Одесі перевіряють інформацію про масове мінування

В Одесі перевіряють інформацію про масове мінування. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі вдень 19 жовтня повідомили про мінування декількох об'єктів. На місце виїхали правоохоронці і профільні служби.
Про це повідомляє прес-служба поліції і Telegram-канал "Новіні.LIVE Odesa" .
Що "замінували"?
Надійшла інформація про замінування:
- Центру надання адміністративних послуг на вулиці Косівської в Одесі,
- об'єкта інфраструктури в Одесі,
- об'єкта інфраструктури в Південному.
Відомо, що з Центру надання адмінпослуг вивели всіх відвідувачів і працівників. Там перевіряють приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів. Працюють кінологи, вибухотехніки і підрозділи поліції.
Також правоохоронці виїхали на інфраструктурні об'єкти. Поліція отримала інформацію про загрозу вибуху.
Покарання за неправдиве повідомлення про мінування
Останнім часом в Україні помилкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.
Так, згідно з українським законодавством, за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років в'язниці .
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- У Києві замінували приміщення Апеляційного суду. Звідти евакуювали співробітників і відвідувачів.