Есть угроза? В Украине начались интенсивные учения с британскими ракетами NLAW (фото)

В Україні протестували британські ракети NLAW. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащие учебного центра "Десна" в Черниговской области начали интенсивную подготовку к применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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Военные ознакомились с тактико-техническими характеристиками и отработали тактику действий в боевых условиях.

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Тренировка военных. Фото: Сухопутные войска ВС Украины

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Что известно о комплексах NLAW

Противотанковые ракетные комплексы поступили в Украину в середине января в рамках военной помощи от Британии.

Комплексы NLAW разработала компания SAAB (Швеция) совместно с британским отделением группы Thales. Оружие способно поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров.

На активацию противотанкового комплекса и открытие огня уходит от 2 до 3 секунд. Ракеты NLAW могут взрываться как при попадании в цель, так и над ней, поскольку имеет инерционный и магнитный взрыватели.

Небольшой вес комплекса – около 12,5 кг – позволяет привлекать только одного военного, что облегчает и ускоряет ведение боя. Главное предназначение NLAW – уничтожение бронированных машин, бронетранспортеров и танков.

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