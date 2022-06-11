Это моральная обязанность – сказать Украине: вы являетесь членом нашей семьи – Климпуш-Цинцадзе

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинцы сделали очень многое для защиты ценностей, на которых построена Европа / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз является исключительно политическим решением.

Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Реклама

"Сегодня нельзя говорить о какой-либо бюрократической, юридической казуистике, которая должна была помешать принятию политического, я подчеркиваю, это абсолютно политическое решение относительно предоставления Украине кандидатского статуса", – сказала она.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что нет четких, конкретных, детализированных, окончательных процедур по приобретению статуса страны-кандидата.

Она подчеркнула, что украинское общество и наши Вооруженные силы сделали очень многое для защиты ценностей, на которых построена Европа.

"Ценности имеют значение тогда, когда есть готовность их защищать, когда за них готовы даже умирать. Мы напомнили Европе о том, что многим кажется уже данностью в Европейском Союзе", – подчеркнула глава Комитета Верховной Рады по интеграции.

По ее мнению, это должно стать базой для политического решения, которое должно быть принято Европейским Союзом.

Реклама

"В это время испытаний, которое так достойно и так тяжело одновременно, с такими ужасными потерями сегодня проходит Украина, по-моему, это моральная обязанность – сказать Украине: мы с вами, вы являетесь членом нашей семьи", – подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она также добавила, что Украина после получения кандидатского статуса будет готова пройти все сложные реформы, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза.