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Стефанишина рассказала о шансах Украины стать кандидатом в члены ЕС

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 июня, 07:54
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Украина имеет тотальную поддержку, но есть несколько скептически настроенных стран, отметила вице-премьер
Украина сегодня готова стать кандидатом в члены ЕС, считает Ольга Стефанишина
Украина сегодня готова стать кандидатом в члены ЕС, считает Ольга Стефанишина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что лидеры ЕС должны воспользоваться историческим шансом предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза.

Украина сегодня имеет тотальную поддержку в Европе и готовность стать кандидатом в члены ЕС, отметила Стефанишина во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Более того, есть оценка Европейской комиссии, которая будет обнародована 17 числа, – она также должна голосоваться колледжем Европейской комиссии, – я уверена, что там будет подавляющее большинство голосов в поддержку решения, заключения Европейской комиссии. Он уже готов, сегодня идет дискуссия по поводу финальной его версии, но документ в целом уже сформирован", – сказала она.

Стефанишина подчеркнула, что в условиях войны Украина "продемонстрировала соответствие Копенгагенским критериям настолько, насколько она не нуждается даже в оценке или формальных выводах".

В то же время она отметила, что в ЕС есть несколько скептически настроенных стран, которые пытаются отсрочить принятие решения по Украине по разным причинам.

"Это или предпосылки какие-то, которые нужно выставить Украине, или желание забросить Украину в корзину с вообще всеми странами на европейском континенте, или оттянуть эту дискуссию, или отсутствие в целом политической воли принимать решение. Ведь сказать Украине "нет" гораздо проще, чем взять на себя политическую ответственность и сказать Украине "да", – сказала вице-премьер-министр.

В то же время Ольга Стефанишина настроена положительно на получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, поскольку это решение будет приниматься непосредственно лидерами стран – членов Евросоюза, которые будут нести за него персональную политическую ответственность. Кроме того, Украину активно поддерживают не только восточноевропейские страны, но и такие страны как Италия с Ирландией.

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