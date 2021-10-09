Это наркотики? Что такое метадон, который нашли в крови Полякова

В крови Полякова якобы нашли алкоголь и метадон / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети сообщили, что в крови умершего 8 октября ее коллеги Антона Полякова найден алкоголь и метадон, а смерть якобы наступила в результате реакции этих веществ.

Сайт "Сегодня" выяснил, что такое метадон и что будет, если смешать его с алкоголем.

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Что такое метадон?

Метадон – это полусинтетическое лекарственное средство. Запрещен во всех странах мира из-за большой смертности и наркомании. Впрочем, многие страны применяют его в медицине как "заместительную поддерживающую терапию" для лечения наркозависимых людей. В некоторых штатах его также используют в качестве анальгетика для лечения хронической боли.

В начале 20-го века его синтезировали в Германии в качестве синтетического аналога морфина. Сейчас метадон – один из самых распространенных средств уличной наркомании, ломка от которого длительнее, чем от других опиатов.

Метадон быстро накапливается в организме, из-за этого даже небольшое превышение дозы может привести к передозировке и смерти. Поэтому применение метадона без врача крайне опасно для жизни.

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Совместим ли с алкоголем?

По механизму действия и принципу влияния на организм любые опиаты и спиртное являются синергистами, то есть усиливают эффект друг друга.

Самыми опасными последствиями такого "коктейля" являются неврологические заболевания:

ухудшение церебрального кровообращения и кислородное голодание клеток мозга;

необратимая гибель нейронов;

ухудшение интеллекта, памяти, когнитивных функций.

Также есть и другие последствия:

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Увеличение риска стремительного прогрессирования стеатоза, гепатита, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы.

Поражение мочевыделительной системы.

Нарушение секреторной функции коры надпочечников и других эндокринных желез. Поэтому у мужчин снижается либидо, развивается импотенция, у женщин возникают разнообразные нарушения менструального цикла.

Кто и как может получить метадон

В Украине метадон используют при заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) – одном из методов лечения опиоидной зависимости.

Получить заместительную терапию может каждый пациент, которому поставлен диагноз зависимости от опиоидов, а также который добровольно осознанно соглашается на лечение и не имеет противопоказаний к лекарству.

Право на первоочередное ЗПТ имеют ВИЧ-инфицированные пациенты и беременные наркозависимые. Противопоказаниями для назначения ЗПТ является наличие у пациента некомпенсированной почечной недостаточности и аллергии на заместительный препарат.

Метадон можно получить непосредственно у лечащего врача или же с помощью рецепта.