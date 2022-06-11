Эвакуация из горячих точек, работа Николаевского зоопарка и другие важные события 11 июня

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда, а в Николаеве будет открыт зоопарк. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 11 июня, в Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек. Они смогут отправиться поездом в безопасные города. Кроме того, сегодня Николаевский зоопарк впервые после начала вторжения возобновляет работу.

Николаевский зоопарк впервые после начала вторжения возобновляет работу

В Николаеве после трехмесячного перерыва 11 июня будет открыт зоопарк. Об этом 7 июня сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич. Пока что зоопарк будет работать только по выходным, с 9.00 до 16.00.



"Уверен, прогулки в зоопарке доставят вам много удовольствия", – написал Сенкевич.



По его словам, несмотря на войну и то, что заведение три месяца было закрыто для посетителей, его работники сделали все, чтобы сохранить животных и территорию в надлежащих условиях и даже улучшить их.

Правительство Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны

Правительство Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны. В целом, 8 программ Правительство Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны, поможет экономике выстоять и станет фундаментом для послевоенного восстановления.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства 10 июня.

В общей сложности это 8 программ, направленных на создание рабочих мест через поддержку бизнеса, госзаказ, строительство, кредитование и трудоустройство безработных. Это также безвозвратная грантовая помощь малому и среднему бизнесу, поддержка украинских производителей и строительство новой инфраструктуры.

В части Запорожской области с 11 по 13 июня вводят удлиненный комендантский час

На большинстве территории Запорожской области с 11 по 13 июня будет действовать удлиненный комендантский час. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

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"Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области и реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", – говорится в сообщении.

Она вводится на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского, Пологовского районов Запорожской области и начнется в 22.00 11 июня 2022 года и закончится в 05.00 13 июня 2022 года.

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 июня

Сегодня, 11 июня, "Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 11 июня. Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

Эвакуационный поезд на 11 июня:

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• 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться.

Кроме того, регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом запускают с 11 июня.

"Перевозчик повторяет маршрут прохождения гуманитарных поездов, отбывающих из Праги в Пшемысль. В город, который находится на границе с Украиной, принимал беженцев и гуманитарную помощь с начала агрессии России против Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, с рабочим визитом находился министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Разговоры снова были о поставках необходимого ВСУ вооружения.