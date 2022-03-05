Эвакуация населения. В ГСЧС предоставили "горячие линии" для обращений граждан

Украинцы переезжают в другие города / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Украине появились телефоны "горячих линий" и центров помощи беженцам в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Реклама

Контакты в разных областях Украины:

Винницкая – 067 773 45 38;

Волынская – 03332 77 82 11; 066 657 09 15;

Днепропетровская – 097 881 78 66;

050 322 34 00;

Донецкая (работают с учетом военного положения) – 050 347 90 70; 095 406 27 29;

Житомирская – не принимает эвакуированное население;

Запорожская – не принимает эвакуированное население;

Закарпатская – 096 284 33 68; 0312 42 80 29; 0312 42 80 30 (г. Ужгород);

Ивано-Франковская – 0342 55 18 68; 068 376 77 62;

г. Киев – не принимает эвакуированное население;

Луганская – не принимает эвакуированное население;

Львовская – 032 254 60 15; 032 297 59 11 (г. Львов); 032 259 60 31 (ОДА);

Николаевская – не принимает эвакуированное население;

Одесская – 094 945 45 02; 067 992 66 21; 048 793 46 03; 093 392 96 15; 098 615 57 01;

Полтавская – 0800 50 22 30 (ОДА); 066 846 47 59; 050 692 74 31;

Ровенская – 0800 50 00 78 (ОДА); 0362 40 01 00 (г. Ровно); 098 505 83 25;

Сумская – не принимает эвакуированное население;

Тернопольская – 096 337 38 70; 067 720 65 65;

Харьковская – не принимает эвакуированное население;

Херсонская – не принимает эвакуированное население;

Хмельницкая – 067 380 17 21; 067 380 15 57; 067 380 28 08; 0382 76 45 79; 0382 76 47 00 (ОДА);

Черкасская – 068 621 80 29; 050 420 13 56; 0800 50 88 76 (ОДА);

Черновицкая – 095 153 62 98; 098 508 84 84;

Черниговская – не принимает эвакуированное население.

Рейсы "Укрзализныци" 5 марта

Рейсы по ст. Киев:

Реклама

04:21 №150 Черновцы – Полтава

04:21 – №130 Ворохта – Кременчуг

04:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка

05:38 – №138 Краматорск – Хмельницкий

06:23 – №142 Львов – Лиман

06:23 – №114 Львов – Лиман

09:00 – №705 Дарница – Львов

10:00 – №715 Дарница – Львов

12:06 – №45 Ужгород – Краматорск

13:34 – №114/142 Лиман – Львов

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 – №55 Киев – Рахов

17:12 – №13 Киев – Солотвино

17:42 – №792 Киев – Кременчуг

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий

18:30 – №81 Киев – Ужгород

18:48 – №67 Киев – Варшава

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 – №95 Киев – Рахов

20:05 – №29 Киев – Ужгород

20:12 – №49 Киев – Трускавец

20:21 – №59 Киев – Чоп

20:21 – №57 Киев – Ворохта

21:07 – №38 Киев – Запорожье

21:15 – №105 Киев – Одесса

21:22 – №97 Киев – Ковель

22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта

22:03 – №149 Полтава – Черновцы

22:10 – №17 Харьков – Ужгород

22:22 – №7 Киев – Черновцы

22:37 – №91 Киев – Львов

22:47 – №46 Краматорск – Ужгород

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий

23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 – №114 Лиман – Львов

04:11 – №142 Лиман – Львов

11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка

12:36 – №46 Краматорск – Ужгород

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман

15:09 – №17 Харьков – Ужгород

17:00 – №723 Харьков – Львов

19:27 – №795 Харьков – Днепр

20:15 – №22 Харьков – Трускавец

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – №7 Харьков – Одесса

22:40 – №45 Ужгород – Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

05:00 – №38 Киев – Запорожье

06:23 – №796 Днепр – Харьков

09:27 №6 Рахов – Запорожье

14:26 – №41 Днепр – Трускавец

16:39 – №6 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

Реклама

11:07 №006 Рахов – Запорожье

12:20 – №120 Запорожье – Львов

14:45 – №005 Запорожье – Рахов

19:47 №072 Запорожье – Киев

20:37 №068 Запорожье – Львов

21:38 – №038 Запорожье – Киев

22:26 – №068 Львов – Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00:28 – №105 Киев – Одесса

00:58 – №078 Одесса – Ковель

01:05 №041 Днепр – Трускавец

02:35 – №771 Киев – Хмельницкий

03:42 – №060 Чоп – Киев

03:42 – №058 Ворохта – Киев

03:54 – №106 Одесса – Киев

04:31 – №081 Ужгород – Киев

04:42 – №050 Трускавец – Киев

05:46 – №086 Запорожье – Львов

06:03 – №056 Рахов – Киев

06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев

06:54 №021 Харьков – Трускавец

09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий

10:23 – №070 Запорожье – Львов

11:30 – №912 Запорожье – Хелм

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев

17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский

17:43 – №086 Львов – Запорожье

18:07 – №055 Киев – Рахов

19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 – №081 Киев – Ужгород

22:32 – №042 Трускавец – Днепр

23:17 – №049 Киев – Трускавец

23:26 – №057 Киев – Ворохта

23:26 – №059 Киев – Чоп

23:53 – №022 Трускавец – Харьков

Также запланированы эвакуационные рейсы на поездах дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

На электричках будет эвакуация:

из Харькова во Львов с пересадкой в Хмельницком;

из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой в Бердичеве;

Организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Эвакуационные поезда для выезда за границу

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№954 Львов – Хрубешув в 02:00;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

№ 912/913 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Читайте также: