Эвакуация населения. В ГСЧС предоставили "горячие линии" для обращений граждан

Украинцы переезжают в другие города / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
В Украине появились телефоны "горячих линий" и центров помощи беженцам в регионах.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Контакты в разных областях Украины:
- Винницкая – 067 773 45 38;
- Волынская – 03332 77 82 11; 066 657 09 15;
- Днепропетровская – 097 881 78 66;
- 050 322 34 00;
- Донецкая (работают с учетом военного положения) – 050 347 90 70; 095 406 27 29;
- Житомирская – не принимает эвакуированное население;
- Запорожская – не принимает эвакуированное население;
- Закарпатская – 096 284 33 68; 0312 42 80 29; 0312 42 80 30 (г. Ужгород);
- Ивано-Франковская – 0342 55 18 68; 068 376 77 62;
- г. Киев – не принимает эвакуированное население;
- Луганская – не принимает эвакуированное население;
- Львовская – 032 254 60 15; 032 297 59 11 (г. Львов); 032 259 60 31 (ОДА);
- Николаевская – не принимает эвакуированное население;
- Одесская – 094 945 45 02; 067 992 66 21; 048 793 46 03; 093 392 96 15; 098 615 57 01;
- Полтавская – 0800 50 22 30 (ОДА); 066 846 47 59; 050 692 74 31;
- Ровенская – 0800 50 00 78 (ОДА); 0362 40 01 00 (г. Ровно); 098 505 83 25;
- Сумская – не принимает эвакуированное население;
- Тернопольская – 096 337 38 70; 067 720 65 65;
- Харьковская – не принимает эвакуированное население;
- Херсонская – не принимает эвакуированное население;
- Хмельницкая – 067 380 17 21; 067 380 15 57; 067 380 28 08; 0382 76 45 79; 0382 76 47 00 (ОДА);
- Черкасская – 068 621 80 29; 050 420 13 56; 0800 50 88 76 (ОДА);
- Черновицкая – 095 153 62 98; 098 508 84 84;
- Черниговская – не принимает эвакуированное население.
Рейсы "Укрзализныци" 5 марта
Рейсы по ст. Киев:
- 04:21 №150 Черновцы – Полтава
- 04:21 – №130 Ворохта – Кременчуг
- 04:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 05:38 – №138 Краматорск – Хмельницкий
- 06:23 – №142 Львов – Лиман
- 06:23 – №114 Львов – Лиман
- 09:00 – №705 Дарница – Львов
- 10:00 – №715 Дарница – Львов
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 – №55 Киев – Рахов
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород
- 18:48 – №67 Киев – Варшава
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 – №95 Киев – Рахов
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец
- 20:21 – №59 Киев – Чоп
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье
- 21:15 – №105 Киев – Одесса
- 21:22 – №97 Киев – Ковель
- 22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы
- 22:37 – №91 Киев – Львов
- 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
- 23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 – №114 Лиман – Львов
- 04:11 – №142 Лиман – Львов
- 11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
- 15:09 – №17 Харьков – Ужгород
- 17:00 – №723 Харьков – Львов
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр
- 20:15 – №22 Харьков – Трускавец
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
- 05:00 – №38 Киев – Запорожье
- 06:23 – №796 Днепр – Харьков
- 09:27 №6 Рахов – Запорожье
- 14:26 – №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 – №6 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 №006 Рахов – Запорожье
- 12:20 – №120 Запорожье – Львов
- 14:45 – №005 Запорожье – Рахов
- 19:47 №072 Запорожье – Киев
- 20:37 №068 Запорожье – Львов
- 21:38 – №038 Запорожье – Киев
- 22:26 – №068 Львов – Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 – №105 Киев – Одесса
- 00:58 – №078 Одесса – Ковель
- 01:05 №041 Днепр – Трускавец
- 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 – №060 Чоп – Киев
- 03:42 – №058 Ворохта – Киев
- 03:54 – №106 Одесса – Киев
- 04:31 – №081 Ужгород – Киев
- 04:42 – №050 Трускавец – Киев
- 05:46 – №086 Запорожье – Львов
- 06:03 – №056 Рахов – Киев
- 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
- 06:54 №021 Харьков – Трускавец
- 09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий
- 10:23 – №070 Запорожье – Львов
- 11:30 – №912 Запорожье – Хелм
- 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
- 17:43 – №086 Львов – Запорожье
- 18:07 – №055 Киев – Рахов
- 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта
- 23:26 – №059 Киев – Чоп
- 23:53 – №022 Трускавец – Харьков
Также запланированы эвакуационные рейсы на поездах дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.
На электричках будет эвакуация:
- из Харькова во Львов с пересадкой в Хмельницком;
- из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой в Бердичеве;
- Организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Эвакуационные поезда для выезда за границу
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- №954 Львов – Хрубешув в 02:00;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
- № 912/913 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.
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