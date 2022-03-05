Евакуація населення. У ДСНС надали "гарячі лінії" для звернень громадян

Українці переїжджають в інші міста / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
В Україні з'явились телефони "гарячих ліній" та центрів допомоги біженцям у регіонах.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Контакти у різних регіонах України:
- Вінницька – 067 773 45 38;
- Волинська – 03332 77 82 11; 066 657 09 15;
- Дніпропетровська – 097 881 78 66; 050 322 34 00;
- Донецька (працюють із врахуванням воєнного стану) – 050 347 90 70; 095 406 27 29;
- Житомирська – не приймає евакуйоване населення;
- Запорізька – не приймає евакуйоване населення;
- Закарпатська – 096 284 33 68; 0312 42 80 29; 0312 42 80 30 (м. Ужгород);
- Івано-Франківська – 0342 55 18 68; 068 376 77 62;
- м. Київ – не приймає евакуйоване населення;
- Луганська – не приймає евакуйоване населення;
- Львівська – 032 254 60 15; 032 297 59 11 (м. Львів); 032 259 60 31 (ОДА);
- Миколаївська – не приймає евакуйоване населення;
- Одеська – 094 945 45 02; 067 992 66 21; 048 793 46 03; 093 392 96 15; 098 615 57 01;
- Полтавська – 0800 50 22 30 (ОДА); 066 846 47 59; 050 692 74 31;
- Рівненська – 0800 50 00 78 (ОДА); 0362 40 01 00 (м.Рівне); 098 505 83 25;
- Сумська – не приймає евакуйоване населення;
- Тернопільська – 096 337 38 70; 067 720 65 65;
- Харківська – не приймає евакуйоване населення;
- Херсонська – не приймає евакуйоване населення;
- Хмельницька – 067 380 17 21; 067380 15 57; 067 380 28 08; 0382 76 45 79; 0382 76 47 00 (ОДА);
- Черкаська – 068 621 80 29; 050 420 13 56; 0800 50 88 76 (ОДА);
- Чернівецька – 095 153 62 98; 098 508 84 84;
- Чернігівська – не приймає евакуйоване населення.
Рейси "Укрзалізниці" 5 березня
Рейси по ст. Київ:
- 04:21 – №150 Чернівці – Полтава
- 04:21 – №130 Ворохта – Кременчук
- 04:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
- 05:38 – №138 Краматорськ – Хмельницький
- 06:23 – №142 Львів – Лиман
- 06:23 – №114 Львів – Лиман
- 09:00 – №705 Дарниця – Львів
- 10:00 – №715 Дарниця – Львів
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
- 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 15:02 – №55 Київ – Рахів
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 18:48 – №67 Київ – Варшава
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 22:03 – №130 Кременчук – Ворохта
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:10 – №17 Харків – Ужгород
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
- 23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський
Рейси по ст. Харків:
- 04:11 – №114 Лиман – Львів
- 04:11 – №142 Лиман – Львів
- 11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
- 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 – №17 Харків – Ужгород
- 17:00 – №723 Харків – Львів
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 20:15 – №22 Харків – Трускавець
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ
Рейси по ст. Дніпро:
- 05:00 – №38 Київ – Запоріжжя
- 06:23 – №796 Дніпро – Харків
- 09:27 – №6 Рахів – Запоріжжя
- 14:26 – №41 Дніпро – Трускавець
- 16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
- 19:47 – №072 Запоріжжя – Київ
- 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
- 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
- 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя
Рейси по ст. Вінниця:
- 00:28 – №105 Київ – Одеса
- 00:58 – №078 Одеса – Ковель
- 01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
- 02:35 – №771 Київ – Хмельницький
- 03:42 – №060 Чоп – Київ
- 03:42 – №058 Ворохта – Київ
- 03:54 – №106 Одеса – Київ
- 04:31 – №081 Ужгород – Київ
- 04:42 – №050 Трускавець – Київ
- 05:46 – №086 Запоріжжя – Львів
- 06:03 – №056 Рахів – Київ
- 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 06:54 – №021 Харків – Трускавець
- 09:16 – №138 Лиман – Хмельницький
- 10:23 – №070 Запоріжжя – Львів
- 11:30 – №912 Запоріжжя – Хелм
- 16:41 – №772 Хмельницький – Київ
- 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
- 18:07 – №055 Київ – Рахів
- 19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 – №716 Львів – Київ
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
- 23:53 – №022 Трускавець – Харків
Також заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Лимана, Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.
Електричками буде евакуація:
- з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
- з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
- Організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 954 Львів – Хрубешув о 02:00;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
- № 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
- № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
- № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
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