Евакуація населення. У ДСНС надали "гарячі лінії" для звернень громадян

Українці переїжджають в інші міста / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В Україні з'явились телефони "гарячих ліній" та центрів допомоги біженцям у регіонах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Контакти у різних регіонах України:

Вінницька – 067 773 45 38;

Волинська – 03332 77 82 11; 066 657 09 15;

Дніпропетровська – 097 881 78 66; 050 322 34 00;

Донецька (працюють із врахуванням воєнного стану) – 050 347 90 70; 095 406 27 29;

Житомирська – не приймає евакуйоване населення;

Запорізька – не приймає евакуйоване населення;

Закарпатська – 096 284 33 68; 0312 42 80 29; 0312 42 80 30 (м. Ужгород);

Івано-Франківська – 0342 55 18 68; 068 376 77 62;

м. Київ – не приймає евакуйоване населення;

Луганська – не приймає евакуйоване населення;

Львівська – 032 254 60 15; 032 297 59 11 (м. Львів); 032 259 60 31 (ОДА);

Миколаївська – не приймає евакуйоване населення;

Одеська – 094 945 45 02; 067 992 66 21; 048 793 46 03; 093 392 96 15; 098 615 57 01;

Полтавська – 0800 50 22 30 (ОДА); 066 846 47 59; 050 692 74 31;

Рівненська – 0800 50 00 78 (ОДА); 0362 40 01 00 (м.Рівне); 098 505 83 25;

Сумська – не приймає евакуйоване населення;

Тернопільська – 096 337 38 70; 067 720 65 65;

Харківська – не приймає евакуйоване населення;

Херсонська – не приймає евакуйоване населення;

Хмельницька – 067 380 17 21; 067380 15 57; 067 380 28 08; 0382 76 45 79; 0382 76 47 00 (ОДА);

Черкаська – 068 621 80 29; 050 420 13 56; 0800 50 88 76 (ОДА);

Чернівецька – 095 153 62 98; 098 508 84 84;

Чернігівська – не приймає евакуйоване населення.

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Рейси "Укрзалізниці" 5 березня

Рейси по ст. Київ:

04:21 – №150 Чернівці – Полтава

04:21 – №130 Ворохта – Кременчук

04:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

05:38 – №138 Краматорськ – Хмельницький

06:23 – №142 Львів – Лиман

06:23 – №114 Львів – Лиман

09:00 – №705 Дарниця – Львів

10:00 – №715 Дарниця – Львів

12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

18:48 – №67 Київ – Варшава

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

22:03 – №130 Кременчук – Ворохта

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський

Рейси по ст. Харків:

04:11 – №114 Лиман – Львів

04:11 – №142 Лиман – Львів

11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №17 Харків – Ужгород

17:00 – №723 Харків – Львів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

20:15 – №22 Харків – Трускавець

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Рейси по ст. Дніпро:

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05:00 – №38 Київ – Запоріжжя

06:23 – №796 Дніпро – Харків

09:27 – №6 Рахів – Запоріжжя

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

19:47 – №072 Запоріжжя – Київ

20:37 – №068 Запоріжжя – Львів

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса

00:58 – №078 Одеса – Ковель

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець

02:35 – №771 Київ – Хмельницький

03:42 – №060 Чоп – Київ

03:42 – №058 Ворохта – Київ

03:54 – №106 Одеса – Київ

04:31 – №081 Ужгород – Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

05:46 – №086 Запоріжжя – Львів

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ

06:54 – №021 Харків – Трускавець

09:16 – №138 Лиман – Хмельницький

10:23 – №070 Запоріжжя – Львів

11:30 – №912 Запоріжжя – Хелм

16:41 – №772 Хмельницький – Київ

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 – №086 Львів – Запоріжжя

18:07 – №055 Київ – Рахів

19:42 – №138 Хмельницький – Лиман

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

23:53 – №022 Трускавець – Харків

Також заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Лимана, Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

Електричками буде евакуація:

з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;

з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;

Організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 954 Львів – Хрубешув о 02:00;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

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