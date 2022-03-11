Эвакуация в Киевской области: микробус из Иванкова прорвался в Беларусь через тыл оккупантов

Семья украинцев вырвалась из оккупированного села под Киевом и прорвалась через Беларусь в Польшу. Фото: коллаж "Сегодня"

Семья из поселка Иванков Киевской области вырвалась из оккупации российских войск и, прорвавшись через тыл захватчиков, смогла пересечь границу Беларуси, а позже попасть в Польшу. О том, как им удалось спастись, семейная пара рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу Украина 24.

Жители Иванова оказались заблокированными в захваченном врагами поселке. Оккупанты отказывались эвакуировать людей, а территория вокруг села была заминирована. Тем не менее одна из семей решилась на побег. Супружеская пара Наталия и Юрий под обстрелами "Градов" смогли проехать через блокпосты, российские военные базы и Чернобыльскую зону отчуждения, после чего, через Беларусь выехали в Польшу.

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"Мы живые и это самое главное", – говорит Юрий.

По словам мужчины он не хотел оставаться в селе и пассивно ожидать лучшей жизни, поэтому было принято решение покинуть поселок.

"Мы не знали, останемся ли мы живыми. Мы ехали медленно", – рассказывает Юрий, добавляя, что старался выбирать маршруты через села, где не было российских военных, а также спрашивал у людей о местоположении блокпостов оккупантов. Также им подсказывали, как объехать заминированные участки.

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По пути следования супруги видели разбитую военную технику и сгоревшие здания. Многие люди прятались в погребах и в развалинах разрушенных домов. В некоторых населенных пунктах не было электричества.

Кроме того, супруги назвали фейком видео, которое распространяли российские СМИ о передаче жителям Иванкова гуманитарной помощи.

"Поставили перед камерой каких-то предателей и сняли ролик о передаче гуманитарной помощи. Ничего такого на самом деле в Иванкове не было", – подчеркнул Юрий.

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Юрий также рассказал, что маршрут эвакуации через Беларусь был выбран, так как он находился в тылу российских войск и возле границы не проходили боевые действия.

"Прорываться к границе через линию фронта было бы гораздо опаснее. Там российские военные могут расстрелять гражданское авто. Даже, когда мы ехали в российском тылу, на нас военные наводили автоматы", – говорит Юрий.

Наталья добавляет, что они передвигались на автомобиле, вывесив белый флаг. На одном из блокпостов российские военные приказали им лечь на землю, но вскоре отпустили. Также оккупанты внимательно изучали содержимое мобильных телефонов супругов, читали их мессенджеры и просматривали фото.

Когда супруги приехали к белорусской границе, пограничники провели стандартную процедуру проверки, обыскали автомобиль и пропустили их на территорию страны.

"В это время в километре от нас звучали взрывы "Града", – говорит Юрий.

В заключение Юрий отметил, что их поездка была очень рискованной.

"Никто не даст гарантий, что на следующий день можно будет проехать через те же блокпосты и безопасно доехать до Беларуси", – подытожил он.

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