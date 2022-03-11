Евакуація на Київщині: мікробус з Іванкова прорвався до Білорусі через тил окупантів

Сім'я українців вирвалася з окупованого села під Києвом та прорвалася через Білорусь до Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"

Сім'я із селища Іванків Київської області вирвалася з окупації російських військ і, прорвавшись через тил загарбників, змогла перетнути кордон Білорусі, а потім потрапити до Польщі. Про те, як їм вдалося врятуватися, подружжя розповіло в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Україна 24 .

Жителі Іванова виявилися заблокованими у захопленому ворогом селищі. Окупанти відмовлялися евакуювати людей, а територія навколо села була замінована. Проте одна із сімей зважилася на втечу. Подружня пара Наталія та Юрій під обстрілами "Градов" змогли проїхати через блокпости, російські військові бази та Чорнобильську зону відчуження, після чого через Білорусь виїхали до Польщі.

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"Ми живі і це найголовніше" , – каже Юрій.

За словами чоловіка, він не хотів залишатися в селі та пасивно чекати на краще життя, тому було прийнято рішення покинути селище.

"Ми не знали, чи залишимося живими. Ми їхали повільно" , – розповідає Юрій, додаючи, що намагався обирати маршрути через села, де не було російських військових, а також запитував людей про місцезнаходження блокпостів окупантів. Також їм підказували, як об'їхати заміновані ділянки.

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По дорозі подружжя бачило розбиту військову техніку та згорілі будівлі. Багато людей ховалися у льохах та серед руїн знищених будинків. У деяких населених пунктах не було електрики.

Крім того, подружжя назвало фейком відео, яке розповсюджували російські ЗМІ про передачу жителям Іванкова гуманітарної допомоги.

"Поставили перед камерою якихось зрадників та зняли ролик про передачу гуманітарної допомоги. Нічого такого насправді в Іванкові не було ", – наголосив Юрій.

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Він також розповів, що маршрут евакуації через Білорусь було обрано, оскільки він перебував у тилу російських військ та біля кордону не проходили бойові дії.

"Прориватися до кордону через лінію фронту було б набагато небезпечніше. Там російські військові можуть розстріляти цивільне авто. Навіть коли ми їхали в російському тилу, на нас військові наводили автомати" , – каже Юрій.

Наталя додає, що вони пересувалися автомобілем, вивісивши білий прапор. На одному з блокпостів російські військові наказали їм лягти на землю, але відпустили. Також окупанти уважно вивчали вміст мобільного телефону подружжя, читали їх месенджери та переглядали фото.

Коли подружжя приїхало до білоруського кордону, прикордонники провели стандартну процедуру перевірки, обшукали автомобіль та пропустили їх на територію країни.

"У цей час за кілометр від нас лунали вибухи "Града" , – каже Юрій.

На закінчення Юрій зазначив, що їхня поїздка була дуже ризикованою.

"Ніхто не дасть гарантій, що наступного дня можна буде проїхати через ті ж самі блокпости і безпечно доїхати до Білорусі" , – підсумував він.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що через військову агресію Росії проти України велика кількість наших громадян змушені тікати у пошуках безпечного місця. Одні їдуть за кордон, інші шукають притулків на території України, в основному в західних областях.

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