Терміново потрібна допомога: міста та села на Київщині відрізані від світу через війну (список)

Місцеві жителі залишилися без продуктів, ліків, світла та води

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області низка населених пунктів через бойові дії опинилася відрізана від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків.

Про це у Facebook пише небайдужий інтернет-підприємець Олександр Зільберман та публікує список постраждалих населених пунктів.

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За його словами, коридору потребують такі міста та селища: Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микулічі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі, Демидів.

"Потрібна термінова допомога з продуктами та ліками. Села повністю відірвані від світу. У них немає їжі та ліків, світла та води. Допоможіть, постіть усі, хто може зараз... Копіюйте та робіть репост, люди дуже просять допомоги", – написав Зільберман.

Найнебезпечніші напрямки у Київській області

Наразі ворог концентрує всі свої сили на оточенні Києва, а також великих міст. Найбільш неспокійно у Київській області. Вже постраждали Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, окупант у такий спосіб підбирається до столиці.

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Найбільш небезпечні напрямки у Київській області: