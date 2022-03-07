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СЬОГОДНІ Новини України

Куди не варто їхати: найнебезпечніші напрямки у Київській області

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 березня, 14:31
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Російські військові зосереджують усі свої сили на окупації Києва
Ворог намагається дістатися до Києва
Ворог намагається дістатися до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі ворог концентрує всі свої сили на оточенні Києва, а також великих міст. Найбільш неспокійно у Київській області. Вже постраждали Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, окупант у такий спосіб підбирається до столиці.

Найбільш небезпечні напрямки у Київській області

  • Житомирська траса
  • Буча – Ірпінь – Гостомель
  • Макарів
  • Північ Вишгородського району.

Зазначимо, що на 12-й день війни в Україні підрозділи супротивника втрачають наступальний потенціал.

12-й день війни в Україні

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