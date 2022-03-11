Вторгнення Росії – день 16-й. РФ "атакує" Україну фейками про хімзброю і наближається до дефолту – онлайн

Окупанти намагаються захопити українські міста, але всі їхні спроби безуспішні. Тим часом Росія отримує все більше санкцій і виявляється дедалі ближчою до краху економіки – головне за 11 березня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вже 16-й день відбивають атаки російських окупантів та утримують позиції. До міст, які постраждали від бомбардувань РФ, привозять гуманітарну допомогу. Проте найважча ситуація зараз у Маріуполі, який заблокували путінські війська. Оскільки Росія не може вдарити за допомогою армії, учора активізувалися пропагандисти, які розповідають казки про "хімічну зброю" в Україні. Тим часом сама Росія дедалі ближче до дефолту.

Сайт "Сьогодні" продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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11 березня

03:15 Найбільший банк США JPMorgan згортає свою діяльність у Росії і завершує вже існуючі зобов'язання у країні. Однак, як пише Bloomberg, припинення банківських операцій у країні може тривати більше року.

03:10 У можливий дефолт Росії найближчим часом вірять у МВФ. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Фонд прогнозує "глибоку рецесію" російської економіки внаслідок війни та введених миром санкцій.

02:59 Рамзан Кадиров скаржиться, що українці розповідають правду російським сім'ям. Наші громадяни дзвонять до РФ та повідомляють про загибель окупантів на території України. Кадиров, звичайно, заявляє, що це все брехня і у військових просто немає зв'язку.

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Зазначимо, що Росія всіма способами намагається приховати кількість втрат своєї армії на території України. Цю інформацію приховують навіть від сімей загиблих. Позиція України – родичі повинні знати, де знаходяться їхні рідні та чи живі вони. Для цього навіть створили Telegram-канал Шукай своїх.

02:38 Окупанти продовжують нести втрати! За 10 березня ЗСУ знищили дві колони техніки окупантів.

01:59 На фейки Росії про "хімічну та біологічну зброю в Україні" відреагував та голова МЗС Дмитро Кулеба. Він попередив, що така маніакальна одержимість путінських пропагандистів може означати, що РФ " готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором".

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Твіт Кулеби

01:58 Зеленський присвоїв звання "Герой України" ще 13 нашим захисникам, п'ятьом із них – посмертно. Читайте детальніше у нашому матеріалі, за які подвиги українці здобули високі нагороди.

01:36 Тепер росіяни залишаться не лише без Coca Cola, фільмів та серіалів, а й без популярних солодощів. Mars зупинила імпорт своєї продукції до РФ через війну проти України. Компанія стала відома завдяки шоколадним батончикам (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree, Uncle Ben's), але виробляє і багато інших товарів.

00:45 У МЗС Туреччини заявили, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

00:23 Російські окупанти висунули ультиматум меру Ізюма Харківської області. Вони вимагали безперешкодно пропустити їхню техніку на Харків, мер послав їх туди ж, куди й російський корабель. Тоді вороги почали обстрілювати місто.

00:18 Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців та розповів, як наша країна протистоїть окупантам. Про що він сказав: