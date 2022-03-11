Сирийский сценарий в Украине провалился – эксперт

Лукашенко может до последнего оттягивать свое вмешательство в войну Путина

Украинские военные готовы и дальше оказывать сопротивление агрессору / Коллаж "Сегодня"

11 марта Кремль попытался втянуть Беларусь в войну в Украине, чтобы она затянулась еще на дольше. Однако военные эксперт Олег Жданов считает, что самопровозглашенный президент этой страны Александр Лукашенко будет умело петлять от своего участия, а сама война закончится через несколько месяцев.

Об этом Олег Жданов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Фактор Лукашенко

"Про сроки можно говорить, что это затянется на несколько месяцев не меньше. Нам нужно дождаться потерь противника около 50% – не так легко выбивать противника со свой территории и погнать его к самому границе. Что касается Беларуси, то есть несколько признаков, что Лукашенко будет избегать ввода своих войск в Украину. Белорусских войск может быть до 10 батальонно-тактических групп – там не очень большой военной силы. Лукашенко намного опытней политик, чем Путин. Он 30 лет петляет с Союзного государства и тут он будет петлять до последнего, чтобы не влезть в эту войну. Сейчас это война между двумя странами. Если вмешивается Беларусь, это война уже региональная на Европейском континенте и до мировой войны остается полшага", – отметил Жданов.

Переговоры

"На сегодня ситуация складывает так: кто победит на поле боя, тот и получит преимущество на переговорах. Мы остановили наступление противника. Однако для переговоров этого еще мало. Сейчас такого преимущества у нас нет. Противник на нашей территории, противник роет окопы и переходит к обороне по многим направлениям, сегодня противник продолжает штурмовать Мариуполь", – объяснил Жданов, с каких позиций мы сейчас ведем переговоры со стороной агрессора.

Будет ли конфликт заморожен на долгие месяцы, все зависит от президента Украины, Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

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"Если мы дадим заморозить конфликт, мы получим третий этап войны еще более кровавый и более беспощадный. Путин соберет резервы и пойдет на нас. Он же четко сказал, что ему нужна вся Украина. Возможно он не всю сможет оккупировать, но в политическом смысле он будет стараться ее контролировать. Для нас главное не просто удержать, а для нас главное начать контрнаступательные действия для того, чтобы освобождать собственную территорию", – резюмировал эксперт.

Обстановка

По данным Министерство обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18.00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление.

Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.