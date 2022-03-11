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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

РФ нанесла авиаудар по Беларуси с территории Украины – ВС ВСУ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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11 марта, 17:22
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Стало известно почему Беларусь резко начала проявлять активность в захвате РФ Украины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко спланировали вооруженную провокацию против народа Беларуси, с целью оправдать втягивание их страны в войну против Украины.

Об этом на своей странице в Telegram-канале написал советник министра МВД Антон Геращенко.

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"В 14:40 группа из двух самолетов РФ противника нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины. Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ. Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.

Командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну.

Глава Минооброны Украины Алексей Резников обратился к гражданам Беларуси, предупредив их, что командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций на территории их страны.

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"Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью", – сообщил министр.

Ситуация с Беларусью

В НАТО заявили, что с белорусских аэродромов взлетают российские истребители МиГ-29. Они атакуют Украину.

По информации специалистов по радиообнаружению НАТО, подавляющее большинство истребителей российской армии взлетало с территории Беларуси. Ежедневно с белорусских аэродромов взлетает до 20 российских самолетов. Военные самолеты вылетают для поддержки продвижения моторизированных колон.

Каждый день фиксируют вылеты самолетов МиГ-29 с белорусских аэродромов. Российские или белорусские это самолеты, к сожалению, определить невозможно. По словам специалистов по радиоперехвату, над территорией Беларуси также часто летают российские самолеты-разведчики, фиксирующие активность в воздухе в радиусе 400-500 км.

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