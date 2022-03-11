РФ нанесла авиаудар по Беларуси с территории Украины – ВС ВСУ

Стало известно почему Беларусь резко начала проявлять активность в захвате РФ Украины

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко спланировали вооруженную провокацию против народа Беларуси, с целью оправдать втягивание их страны в войну против Украины.

Об этом на своей странице в Telegram-канале написал советник министра МВД Антон Геращенко.

Реклама

"В 14:40 группа из двух самолетов РФ противника нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины. Российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировки украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ. Залет 2 самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.

Командование украинских военно-воздушных сил заявило, что российские военные самолёты, войдя в воздушное пространство Украины, нанесли удар по белорусской территории с целью обвинить в этом украинскую сторону и втянуть Беларусь в войну.

Глава Минооброны Украины Алексей Резников обратился к гражданам Беларуси, предупредив их, что командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций на территории их страны.

Реклама

"Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью", – сообщил министр.

Ситуация с Беларусью

В НАТО заявили, что с белорусских аэродромов взлетают российские истребители МиГ-29. Они атакуют Украину.

По информации специалистов по радиообнаружению НАТО, подавляющее большинство истребителей российской армии взлетало с территории Беларуси. Ежедневно с белорусских аэродромов взлетает до 20 российских самолетов. Военные самолеты вылетают для поддержки продвижения моторизированных колон.

Каждый день фиксируют вылеты самолетов МиГ-29 с белорусских аэродромов. Российские или белорусские это самолеты, к сожалению, определить невозможно. По словам специалистов по радиоперехвату, над территорией Беларуси также часто летают российские самолеты-разведчики, фиксирующие активность в воздухе в радиусе 400-500 км.