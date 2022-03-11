Российская армия использует белорусские аэродромы для атаки Украины — НАТО

Часто с аэродромов соседней страны взлетают истребители РФ

РФ пользуется белорусскими аэродромами/Фото: коллаж: "Сегодня"

В НАТО заявили, что с белорусских аэродромов взлетают российские истребители МиГ-29. Они атакуют Украину.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Подробности

По информации специалистов по радиообнаружению НАТО, подавляющее большинство истребителей российской армии взлетало с территории Беларуси. Ежедневно с белорусских аэродромов взлетает до 20 российских самолетов. Военные самолеты вылетают для поддержки продвижения моторизированных колон.

Каждый день фиксируют вылеты самолетов МиГ-29 с белорусских аэродромов. Российские или белорусские это самолеты, к сожалению, определить невозможно. По словам специалистов по радиоперехвату, над территорией Беларуси также часто летают российские самолеты-разведчики, фиксирующие активность в воздухе в радиусе 400-500 км.

Сколько человек погибло в результате войны?

По состоянию на 7 марта, с начала вторжения армии России в Украину, погибли 474 гражданских лица и еще 861 человек получили ранения.

Реклама

Управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает сведениями о 406 убитых, среди которых: