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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ВСУ уничтожили две колонны техники оккупантов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 марта, 02:38
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Каждый день враг терпит большие потери
ВСУ постепенно уничтожают оккупантов/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"
ВСУ постепенно уничтожают оккупантов/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

В четверг, 10 марта, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины нанесла сокрушительного ударапо двум большим колоннам техники российских фашистских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Подробности

По предварительной информации, ВСУ уничтожили целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и другие. По информации зенитных ракетных войск Воздушных Сил, поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

По информации авиации Воздушных Сил, также были поражены не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25. Подразделения Сухопутных войск на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25. Один из них – американским "Стингером".

"Имеем данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев. Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках. А пока загибаем пальцы и добавляем потенциальные авиационные потери оккупантов к вчера обнародованной Воздушными силами информации. Не будем забывать и о работе авиационных беспилотных комплексов "Байрактар ТБ-2", которые сегодня уничтожили ЗРК Бук М-1 и другие цели", — сообщили в ВСУ.

Зеленский присвоил звание Герой Украины 13 защитникам

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 13 защитникам за мужество и отвагу в войне с российскими оккупантами. Некоторым из них посмертно.

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Звание присвоено:

  • подполковнику Литуну Андрею Николаевичу (посмертно). Погиб, прикрывая бойцов ВСУ и героически сдерживая наступление противника.
  • капитану Корпану Александру Богдановичу (посмертно). Спас военных ВСУ и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет.
  • младшему лейтенанту Блосе Юрию Игоревичу (посмертно). Погиб в боях в Николаевской области, героически защищая побратимов.
  • старшему сержанту Ивашко Андрею Александровичу (посмертно). При вражеских ракетных обстрелах давал ценную информацию о действиях оккупантов ценой собственной жизни.
  • младшему сержанту Волкову Евгению Владимировичу (посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение военных ВСУ.
  • генералу-майору Николюку Виктору Дмитриевичу. Мастерски управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.
  • полковнику Ходе Леониду Алексеевичу. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин оккупантов.
  • подполковнику Пономаренко Вячеславу Анатольевичу. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.
  • подполковнику Яковенко Александру Алексеевичу. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область.
  • майору Бове Евгению Петровичу. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках врага.
  • капитану Боечко Василию Васильевичу. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.
  • сержанту Морозу Олегу Романовичу. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.
  • матросу Самофалову Валерию Михайловичу. В одном сражении, впервые в истории этой войны сбил сразу три вражеских вертолета.

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