Еще больше металлолома. Генштаб опубликовал потери РФ на утро 15-го дня вторжения

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:
- личного состава – свыше 12 000 человек;
- танков ‒ 335 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1105 ед.;
- артиллерийских систем – 123 ед.;
- РСЗО – 56 ед.;
- средства ПВО – 29 ед.;
- самолетов – 49 ед.;
- вертолетов – 81 ед.;
- автомобильной техники – 526 ед.;
- корабли/катера – 3 ед.;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Далее по теме
Россия потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о том, что российские войска несут огромные потери.
"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства", – сказал Зеленский.
Аваков подсчитал потери военных РФ
Потери военных РФ, участвующих в агрессии, – около 50 635 человек. Об этом написал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Telegram. Из них около 12 тысяч убитыми, а остальные – ранеными и потерявшими боеспособность. Всего для вторжения была задействована группировка около 200 тысяч оккупантов.