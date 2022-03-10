Еще больше металлолома. Генштаб опубликовал потери РФ на утро 15-го дня вторжения

Погибших оккупантов уже более 12 тысяч

Наши защитники разбили колонну оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили:

личного состава – свыше 12 000 человек;

танков ‒ 335 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1105 ед.;

артиллерийских систем – 123 ед.;

РСЗО – 56 ед.;

средства ПВО – 29 ед.;

самолетов – 49 ед.;

вертолетов – 81 ед.;

автомобильной техники – 526 ед.;

корабли/катера – 3 ед.;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Россия потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о том, что российские войска несут огромные потери.

"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства", – сказал Зеленский.

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Аваков подсчитал потери военных РФ

Потери военных РФ, участвующих в агрессии, – около 50 635 человек. Об этом написал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Telegram. Из них около 12 тысяч убитыми, а остальные – ранеными и потерявшими боеспособность. Всего для вторжения была задействована группировка около 200 тысяч оккупантов.