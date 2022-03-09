Более 50 тыс. оккупантов: Аваков подсчитал потери военных РФ

Потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили более 12 тысяч человек, но это без раненых и взятых в плен

Россияне несут потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторжении России на территорию Украины была задействована группировка около 200 тысяч человек. Потери военных РФ, участвующих в агрессии, – около 50 635 человек.

Об этом написал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Telegram.

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Он подсчитал потери, пользуясь данными Украины и данными закрытых источников в РФ.

"Потери агрессора на утро 14 дня войны: убитыми – 10 235 (регулярных сил) + 2400 (из состава ЧВК действующих вместе с врагом) итого – около 12 635 (по данными внутреннего инсайдера в РФ). Ранеными – около 35 000. Пленными – около 3 000", - написал Аваков.

По его словам, потери военных РФ составляют около 50 635 человек из 200 тыс. военных.

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"Из цифр по потерям личного состава русского агрессора ясно видна перспектива оставшихся оккупационных сил. Эй, русские орки, вы несете нам много горя – вы убиваете наших граждан, но просто посмотрите цифры – вы, хоть и с промытыми мозгами, но не настолько тупые. Вы все вернетесь домой или в гробах, или калеками", - добавил Аваков.

Потери врага

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 317,

ББМ – 1070,

артиллерийских систем –120,

РСЗО – 56,

средств ПВО – 28,

самолетов – 49,

вертолетов – 81,

автомобильной техники – 482,

кораблей/катеров – 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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