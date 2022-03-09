Российские оккупанты несут огромные потери личного состава, техники – данные за сутки

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:
личного состава – более 12 тысяч человек,
танков ‒ 317,
ББМ – 1070,
артиллерийских систем –120,
РСЗО – 56,
средства ПВО – 28,
самолетов – 49,
вертолетов – 81,
автомобильной техники – 482,
корабли/катера – 3,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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