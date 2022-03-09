Российские оккупанты несут огромные потери личного состава, техники – данные за сутки

Истории подвигов

Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.

Слава Україні!