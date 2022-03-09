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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Военные РФ переодеваются в гражданское и паникуют: какая обстановка на фронте

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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9 марта, 07:34
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Оккупанты пытаются захватить украинские города любыми способами
В Украине 14 день войны
В Украине 14 день войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина две недели противостоит российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.

Об этом сообщает пресс-служба ЗСУ в Facebook.

Какая обстановка по областям

  • На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.
  • Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.
  • На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.
  • В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
  • Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.
  • По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.
  • Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.
  • Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне.
  • В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.
  • В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.
  • В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.
  • Среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

Интернациональный легион

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