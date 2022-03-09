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СЬОГОДНІ Новини України

Військові РФ перевдягаються у цивільне та панікують: яка ситуація на фронті

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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9 березня, 07:34
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Окупанти намагаються захопити українські міста будь-якими способами
В Україні 14 день війни
В Україні 14 день війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна два тижні протистоїть російському військовому вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах певних операційних зон.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Facebook .

Яка ситуація в областях

  • На Північному та Північно-Західному напрямках триває ведення бойових дій у Поліському та Волинському операційних районах, а також уздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, йде оборона міста Чернігова.
  • Угруповання сил та засобів оборони Києва відбиває наступ противника, завдає вогневого ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує певні рубежі.
  • На Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону та морського узбережжя, охорону та оборону аеродромів та об'єктів критичної інфраструктури.
  • На інших напрямах угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.
  • Повітряні Сили ЗС України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів інфраструктури України та угруповань військ.
  • За наявною інформацією, у зв'язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької та Луганської областей; активізував діяльність із набору добровольців для війни на території України.
  • Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку із вузів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.
  • Окупантами не відкидається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної Придністровської Молдавської республіки в кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан цього особового складу залишається на низькому рівні.
  • У Бердянську ворог почав розповсюджувати пропагандистські матеріали, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.
  • У населених пунктах Чернігівської області, тимчасово зайнятих російськими військами, ворог, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує приховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та у приміщеннях сільськогосподарських об'єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу башти стільникового зв'язку.
  • У Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку Миколаєва.
  • Серед особового складу окупаційних військ поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці.

Міжнародний легіон

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