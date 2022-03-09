Військові РФ перевдягаються у цивільне та панікують: яка ситуація на фронті

Наші янголи-охоронці

Голова Гостомельської громади Прилипко Юрій Ілліч до останнього залишався зі своїми земляками. Він загинув, роздаючи під кулями та снарядами хліб та ліки. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой... Вічна пам'ять!