Вторгнення Росії, день 14-й. Авіаудари по Сумській області, провокації на ЗАЕС та дефолт РФ – онлайн

Україна два тижні бореться проти путінських військ – армія РФ стає дедалі слабшою, але не перестає по-звірячому обстрілювати мирних людей – головне за 9 березня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки що військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, усій країні-агресору загрожує дефолт. Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка на Сумщині – деякі будівлі буквально знесли бомбами з лиця землі.

Сайт "Сьогодні" продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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9 березня

05:52 Тривожний дзвіночок з Чорнобиля – системи моніторингу ядерних матеріалів на АЕС, яку захопили російські окупанти, припинили передачу даних до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Поки що невідомо, із чим пов'язана втрата зв'язку.

04:47 Три тисячі американців подали заявки на вступ до нашого міжнародного легіону. Разом із українськими військовими вони боротимуться проти російських окупантів.

03:51 Далеко не всі росіяни згодні з путінським режимом та війною проти України! Так, у Луховицях Московської області чоловік влаштував пожежу у військкоматі, щоб знищити дані резервістів-призовників, яких можуть змусити воювати проти України.

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На паркані він намалював прапор України, написав "Я не піду вбивати братів", після чого закидав вікна будівлі коктейлями. Ось що ще він написав:

03:30 З початку вторгнення армії Росії в Україну загинули 474 мирні жителі, ще 861 отримали поранення. Такі дані опублікувала місія ООН із прав людини.

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03:28 Евакуації із Сум завершилися успішно. Близько 5000 осіб та понад 1000 приватних автомобілів вже у безпеці! Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

03:24 Окупанти майже дві години бомбили Охтирку на Сумщині. У результаті місцеві жителі залишилися без електрики та частково без води. За попередніми даними, одна людина загинула, 14 поранено. Тіла жертв ще шукають під завалами, тому дані ще не є остаточними. Українці цього не забудуть!

Фото: Дмитро Живицький

02:40 Північноатлантичний Альянс приречений на пряму війну із Росією. Москва врешті-решт піде на провокацію, заявив колишній посол України в США Валерій Чалий в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" .

02:35 Персонал Запорізької атомної станції вже чотири дні перебуває у заручниках російських окупантів. Працівники захопленої ЗАЕС зазнають тортур. Війська РФ змусили керівництво станції записати фейкове звернення, яке планують використати для пропаганди.

02:30 Уряд Польщі погодився передати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження США для подальшої передачі Україні.

01:55 Окупанти зазнають великих втрат, але поки що не відмовляються від своїх цілей захопити українські міста та зробити сухопутний коридор між Кримом та материковою частиною РФ. У Генштабі уточнили, що окупанти розраховують на паливо для своєї техніки із заправок та сховищ нафтопродуктів. Також вони хочуть створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території, щоб перекачувати пальне із Білорусі.

01:53 Дефолт Росії неминучий! Саме такий прогноз для окупантів дало світове рейтингове агентство Fitch. Агентство знизило кредитний рейтинг РФ із "В" до "С". Це свідчить про те, що країна-агресор опинилася у переддефолтному стані.

01:05 Колишній посол України у США Валерій Чалий в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявив, що "апетити" росіян щодо України зменшилися.

"З кожним днем оборони України ці апетити зменшуються з кількістю загиблих росіян та їх втрат, зупинкою просування. У них звучить це також ультимативно, проте на переговорах апетити зменшуються ", – зазначив Чалий.

00:44 Радник голови ВП Олексій Арестович пророкував армії Путіна ганебний кінець. Він не бачить варіантів для російської армії в Україні і вважає, що путінське військо чекає на ганебний кінець на нашій землі.

За його словами, оточувати одночасно чотири великі міста (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції 500 км, можуть лише повні ідіоти.

"Їх наріже, затягне і розчинить сама наша земля. Партизани та добровольці, спецназ та піхота, авіація та десант, артилерія та ракетні війська доб'ють і тих, які стали в оборону, і тих, що намагаються вирватися... Російській армії в Україні – кінець", – пояснив він.

00:04 У МВС передбачили поворот у війні Путіна У світі дедалі сильніше тиснуть на РФ за допомогою санкцій, зокрема, відмовою від російської нафти та газу. Зараз одним із найважливіших елементів зниження ціни на газ є вирішення українського питання.

"РФ не може не розуміти як далеко зі своєю авантюрою увійшов Путін. І їм, перш ніж їх примусять до результативних переговорів, потрібна хоч якась перемога (головний удар – це Маріуполь та спроба щось зробити у Києві)", – написав радник голови МВС Вадим Денисенко.

Тому наше завдання вистояти наступні 7-10 днів. А далі є можливість, що Путіна змусять сісти за стіл переговорів.