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"Повні ідіоти": Арестович пророкує армії Путіна ганебний кінець

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 березня, 00:44
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Радник голови ОП розповів, чому окупанти не зможуть захопити українські міста і розпочата РФ війна закінчиться для неї лише ганьбою
Арестович дав невтішний прогноз для РФ
Арестович дав невтішний прогноз для РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович не бачить варіантів для російської армії в Україні. Путінське військо чекає на ганебний кінець на нашій землі. Про це він написав у Facebook.

За його словами, оточувати одночасно чотири великі міста (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв) 200 тисячами військ, рознесених на дистанції 500 км, можуть лише повні ідіоти.

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"Ще буде якась там спроба "штурму Києва", спроба підрізати Харків та Суми, оточити Миколаїв, але це все вже інерція", – написав Арестович.

Радник голови ОПУ зазначає, що в РФ зараз немає такого генерала, який прямо сказав би Путіну правду про неможливість захоплення першочергових великих цілей і потрібно змінити тактику.

"Але проблема в тому, що і цей варіант їм не допоможе. Хворий ботоксний старий (Путін) замкнувся у бункері і нікого вже не слухає, згинаючись усе нижче і нижче під тяжкістю скоєного – причому насамперед для свого, російського народу. Їх наріже, затягне та розчинить сама наша земля. Партизани та добровольці, спецназ та піхота, авіація та десант, артилерія та ракетні війська доб'ють і тих, хто став в оборону, і тих, хто намагається вирватися... Російській армії в Україні – кінець. Страшний, розгромний, ганебний, такий, що здригнеться сама історія", – пояснив він.

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Арестович підкреслив, що українцям ще доведеться постріляти, можливо окупанти ще наступатимуть і намагатимуться захопити Київ і завдавати ракетних ударів.

"Але все це зомбі-наступ – інерція армії мертвих. А ми – живі, і б'ємось за живих", – резюмував радник голови ОПУ.

У МВС передбачили поворот у війні Путіна

У світі дедалі сильніше тиснуть на РФ за допомогою санкцій, зокрема, відмовою від російської нафти та газу. Зараз одним із найважливіших елементів зниження ціни на газ є вирішення українського питання.

"РФ не може не розуміти, як далеко зі своєю авантюрою увійшов Путін. І їм, перш ніж їх примусять до результативних переговорів, потрібна хоч якась перемога (головний удар – це Маріуполь та спроба щось зробити у Києві)", – написав радник голови МВС Вадим Денисенко.

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Тому наше завдання вистояти наступні 7-10 днів. А далі є можливість, що Путіна змусять сісти за стіл переговорів.

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