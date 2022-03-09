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"Нам надо выстоять 7-10 дней": в МВД предсказали поворот в войне Путина

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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9 марта, 00:04
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Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил, когда президента РФ Владимира Путина могут заставить сесть за стол переговоров
Россию начнут выбрасывать с нефтегазового рынка
Россию начнут выбрасывать с нефтегазового рынка / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки запрещают весь импорт нефти из России из-за войны против Украины. Роль РФ в мировом газонефтяном балансе в следующие несколько лет попытаются ограничить.

Об этом написал советник главы МВД Вадим Денисенко в Facebook.

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Что будет делать Европа и Китай?

"Сверхвысокая цена на нефть глобально сказывается на мировой экономике и особенно по ЕС и Китаю. Для них важнее всего остановить галопирующие цены ЕС (Германия) попытается некоторое время держаться за РФ (Европа объективно не может в последующие 2-3 года обойтись без российских энергоносителей). Но для них важно скорейшее завершение войны в Украине", – написал Денисенко.

Китай не ожидал, что РФ завязана в Украине. По словам Денисенко, такая история с нефтью вынуждает Китай включаться в переговоры по Украине.

"И здесь не исключена даже ситуация, когда Китай начнет переговоры с США по урегулированию нефтяного вопроса", – написал советник главы МВД.

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Путин сядет за стол переговоров?

Также сейчас одним из важнейших элементов по снижению цены на газ является решение украинского вопроса.

"РФ не может не понимать как далеко со своей авантюрой вошел Путин. И им, прежде чем их принудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар – это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве). Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней", – написал Денисенко.

А дальше есть вероятность, что Путина заставят сесть за стол переговоров.

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"И каковы бы ни были результаты этих переговоров, Россию начнут выбрасывать из нефтегазового рынка глобального мира", – добавил Денисенко.

США запретили импорт нефти и газа из России

Соединенные Штаты запрещают импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России. Об этом сообщил президент страны Джо Байден.

Ранее о разработке соответствующего закона рассказало американское агентство Bloomberg. Кроме этого, Штаты запрещают новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

"Я объявляю, что США принимают решения по российским энергоресурсам. Теперь российская нефть не будет поставляться в США. Мы не будем субсидировать войну в Украине", – сказал президент.

В своем Twitter президент также написал, что США ударили по главной артерии российской экономики.

Сразу же после США от российской нефти и нефтепродуктов отказалась Великобритания. Соответствующее заявление сделало правительство страны.

Страна намерена полностью прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. На данный момент российские поставки составляют 8% общего импорта в Британию, в США этот показатель находится на уровне 7%.

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