"Нам треба вистояти 7-10 днів": у МВС передбачили поворот у війні Путіна

Радник глави МВС Вадим Денисенко пояснив, коли президента РФ Володимира Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів

Росію почнуть викидати із нафтогазового ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки забороняють весь імпорт нафти з Росії через війну проти України. Роль РФ у світовому газонафтовому балансі в наступні кілька років спробують обмежити.

Про це написав радник голови МВС Вадим Денисенко у Facebook.

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Що робитиме Європа та Китай?

"Надвисока ціна на нафту глобально б‘є по світовій економіці і особливо по ЄС та Китаю. Для них найважливіше зупинити галопуючої ціни. ЄС (Німеччина) спробує деякий час триматися за РФ (Європа об‘єктивно не може наступні 2-3 роки обійтися без російських енергоносіїв). Але для них важливе якнайшвидше завершення війни в Україні", – написав Денисенко.

Китай не очікував, що РФ зав'язана в Україні. За словами Денисенка, така історія з нафтою змушує Китай включатися до переговорів щодо України.

"І тут не виключена навіть ситуація, коли Китай почне переговори з США по врегулюванню нафтового питання", – написав радник голови МВС.

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Путін сяде за стіл переговорів?

Також зараз одним із найважливіших елементів зниження ціни на газ є вирішення українського питання.

"РФ не може не розуміти як далеко зі своєю авантюрою зайшов Путін. І їм, перш ніж їх змусять до результативних переговорів потрібна хоч якась перемога (головний удар – це Маріуполь і спроба щось зробити в Києві). Тому наша задача вистояти наступні 7-10 днів", – написав Денисенко.

А далі є можливість, що Путіна змусять сісти за стіл переговорів.

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"І якими б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати з нафтогазового ринку глобального світу", – додав Денисенко.

США заборонили імпорт нафти та газу з Росії

Сполучені Штати забороняють імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії. Про це повідомив президент країни Джо Байден.

Раніше про розробку відповідного закону розповіло американське агентство Bloomberg. Окрім цього, Штати забороняють нові інвестиції у російський паливно-енергетичний комплекс.

"Я оголошую, що США приймають рішення щодо російських енергоресурсів. Тепер російська нафта не буде поставлятися до США. Ми не субсидуватимемо війну в Україні", – сказав президент.

У своєму Twitter президент також написав, що США вдарили по Головною артерією російської економіки.

Одразу ж після США від російської нафти та нафтопродуктів відмовилася Великобританія. Відповідну заяву зробив уряд країни.

Країна має намір повністю припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року. На даний момент російські поставки становлять 8% загального імпорту до Британії, у США цей показник знаходиться на рівні 7%.

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