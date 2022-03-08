Удар в сердце Путина! Реакция Зеленского на санкции США против РФ

США отказались от газа и нефти российских оккупантов – как президент Украины ответил на новые санкции

Зеленский поблагодарил Байдена за санкции для РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые жесткие санкции США против РФ – запрет на импорт нефти и газа из страны-оккупанта. Он заявил, что эти ограничения – решительный удар в сердце военной машины президента РФ Владимира Путина.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Реклама

"Спасибо США и Джо Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности, за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке. Призываю другие страны последовать этому примеру", - написал президент Украины.

Зеленский доволен санкциями для РФ. Скрин

Коротко о новых санкциях

8 марта президент США заявил, что страна не будет субсидировать войну РФ против Украину. В связи с этом США запрещают импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России, а также новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

Вслед за США от российской нефти отказалась и Великобритания. Страна планирует полностью прекратить импорт нефти РФ до конца 2022 года. Сейчас российские поставки составляют 8% общего импорта в Британию, а в США – 7%.

Реклама

"Сегодня" также писали, почему ЕС не может прямо сейчас слезть с "газовой иглы" РФ.