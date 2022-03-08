Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Удар в сердце Путина! Реакция Зеленского на санкции США против РФ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 22:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
США отказались от газа и нефти российских оккупантов – как президент Украины ответил на новые санкции
Зеленский поблагодарил Байдена за санкции для РФ
Зеленский поблагодарил Байдена за санкции для РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые жесткие санкции США против РФ – запрет на импорт нефти и газа из страны-оккупанта. Он заявил, что эти ограничения – решительный удар в сердце военной машины президента РФ Владимира Путина.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Реклама

"Спасибо США и Джо Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в частности, за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке. Призываю другие страны последовать этому примеру", - написал президент Украины.

Зеленский доволен санкциями для РФ. Скрин

Коротко о новых санкциях

8 марта президент США заявил, что страна не будет субсидировать войну РФ против Украину. В связи с этом США запрещают импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России, а также новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

Вслед за США от российской нефти отказалась и Великобритания. Страна планирует полностью прекратить импорт нефти РФ до конца 2022 года. Сейчас российские поставки составляют 8% общего импорта в Британию, а в США – 7%.

Реклама

"Сегодня" также писали, почему ЕС не может прямо сейчас слезть с "газовой иглы" РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Удар в сердце Путина! Реакция Зеленского на санкции США против РФ Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять