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"Полные идиоты": Арестович предрек армии Путина позорный конец

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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9 марта, 00:44
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Советник главы ОП рассказал, почему оккупанты не смогут захватить украинские города и начатая РФ война закончится для нее только позором
Арестович дал неутешительный прогноз для РФ
Арестович дал неутешительный прогноз для РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не видит вариантов для российской армии в Украине. Путинское войско ждет позорный конец на нашей земле. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, окружать одновременно четыре крупных города (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.

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"Еще будет какая-то там попытка "штурма Киева", попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция", - написал Арестович.

Советник главы ОПУ отмечает, что в РФ сейчас нет такого генерала, который бы прямо сказал Путину правду о невозможности захвата первоочередных крупных целей и нужно изменить тактику.

"Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет. Больной ботоксный старик (Путин) заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного – причем, в первую очередь для своего, российского народа. Их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться … Российской армии в Украине – конец. Страшный, разгромный, позорный, такой, что содрогнется сама история", - объяснил он.

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Арестович подчеркнул, что украинцам еще придется пострелять, возможно оккупанты еще будут наступать и пытаться захватить Киев и наносить ракетные удары

"Но все это зомби-наступление – инерция армии мертвых. А мы – живые, и бьемся за живых", - резюмировал советник главы ОПУ.

В МВД предсказали поворот в войне Путина

В мире все сильнее давят на РФ с помощью санкций, в частности, отказом от российской нефти и газа. Сейчас одним из важнейших элементов по снижению цены на газ является решение украинского вопроса.

"РФ не может не понимать как далеко со своей авантюрой вошел Путин. И им, прежде чем их принудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар – это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве)", – написал советник главы МВД Вадим Денисенко.

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Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. А дальше есть вероятность, что Путина заставят сесть за стол переговоров.

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