Киев оккупанту не по зубам: Арестович озвучил причины

Силенок у орков Путина маловато

Все, что остается от техники оккупанта / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, отправленные на украинскую землю международным преступником Владимиром Путиным 24 февраля, не смогут взять Киев. Такую мысль высказывают как представители официальных властей Украины, так и защитники нашей страны.

Мнение

"Чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет. Я не знаю, на что они рассчитывают. Просто выполняют приказ. Не хватает смелости отступить. И опять же – Киев огрызается. Ну дадут они приказ. Я почти уверен, что пойдут они на так называемый штурм Киева, но как это. Это сначала взять Бровары, Левый Берег, а у нас же есть еще Правый Берег. Это с технической точки зрения невозможно... Это безумие даже по соотношению сил и средств", – заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире марафона на телеканале "Украина 24".

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Оборона

Полк "Азов" и ВСУ обустраивают несколько линий обороны Киева, которые не дадут шансов российским оккупантам.

Об этом рассказал в эфире "5 канала" руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

"Даже если они забросят сюда абсолютно все свое российское мясо, свою технику, будьте уверены, что несколько линий обороны, которые уже строятся с помощью инженерной техники, с помощью военных, они спасут Киев. Ничего у них не получится. Мы занимаемся обороной Киева. Основные направления – это Ирпень, Буча, Ворзель, Ясногородка. Уже сутки идут бои в районе населенного пункта Мощун. Враг за последние сутки сделал несколько попыток атаковать и прорвать нашу оборону, но Мощун остается под нашим контролем, вся техника, которая успела перейти через реку Ирпень, была обезврежена", – отметил Жорин.

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Обстановка