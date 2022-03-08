Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Киев оккупанту не по зубам: Арестович озвучил причины

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 23:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Силенок у орков Путина маловато
Все, что остается от техники оккупанта / Коллаж "Сегодня"
Все, что остается от техники оккупанта / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты, отправленные на украинскую землю международным преступником Владимиром Путиным 24 февраля, не смогут взять Киев. Такую мысль высказывают как представители официальных властей Украины, так и защитники нашей страны.

Мнение

"Чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет. Я не знаю, на что они рассчитывают. Просто выполняют приказ. Не хватает смелости отступить. И опять же – Киев огрызается. Ну дадут они приказ. Я почти уверен, что пойдут они на так называемый штурм Киева, но как это. Это сначала взять Бровары, Левый Берег, а у нас же есть еще Правый Берег. Это с технической точки зрения невозможно... Это безумие даже по соотношению сил и средств", – заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире марафона на телеканале "Украина 24".

Реклама

Оборона

Полк "Азов" и ВСУ обустраивают несколько линий обороны Киева, которые не дадут шансов российским оккупантам.

Об этом рассказал в эфире "5 канала" руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

"Даже если они забросят сюда абсолютно все свое российское мясо, свою технику, будьте уверены, что несколько линий обороны, которые уже строятся с помощью инженерной техники, с помощью военных, они спасут Киев. Ничего у них не получится. Мы занимаемся обороной Киева. Основные направления – это Ирпень, Буча, Ворзель, Ясногородка. Уже сутки идут бои в районе населенного пункта Мощун. Враг за последние сутки сделал несколько попыток атаковать и прорвать нашу оборону, но Мощун остается под нашим контролем, вся техника, которая успела перейти через реку Ирпень, была обезврежена", – отметил Жорин.

Реклама

Обстановка

  • Российские оккупанты продолжают посылать на Киев ракеты. 8 марта над Борисполем сбили две ракеты, еще одна упала на территорию города. Об этом рассказал мэр города Владимир Борисенко.
  • В Киевской области более полутора десятков населенных пунктов оказались отрезанными от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. "Зеленые коридоры" нужны в таких городах и поселках, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
  • Победить нас в том числе невозможно, потому что в территориальной обороне Киева такие люди, как чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик. Он пополнил самооборону киевского микрорайона ДВРЗ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная "Мир не верит в будущее России": новое обращение Зеленского (видео) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять